【童你一起長大了】龍炳基激罕現身談《黑白殭屍》　回憶昔日拍檔周星馳：問我借錢搭的士

▲ 龍炳基現身《童你一起長大了》談《黑白殭屍》與周星馳合作點滴。

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶都三位曾為兒童節目的資深主持，她們主持的TVB新節目《童你一起長大了》，將於本周日（10月3日）首播。

首集《童你一起長大了》除了請來《430穿梭機》兩位機長譚玉瑛及張國強為大家細數當年點滴及分享近況外，更剪輯由周星馳、龍炳基、曾華倩及譚玉瑛等主演的《黑白殭屍》精彩片段與觀眾分享。

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星爺嶄露頭角

要數兒童節目經典環節，80年代趣劇《黑白殭屍》一定榜上有名，故事講述兩名同居殭屍—白殭屍（龍炳基飾）及黑殭屍（周星馳飾），齊齊愛上了人類Beautiful（曾華倩飾），因此二人鬥智鬥力追女仔。同時，黑殭屍及白殭屍要面對「奸角」譚博士（譚玉瑛飾）的處處進逼。

因為《黑白殭屍》風格獨特，而且以兒童節目的趣劇標準來說，其製作屬特別認真，再配以周星馳的獨特演繹方式，已露出「喜劇之王」鋒芒，由此令該短劇在當時大受歡迎，星爺亦因而嶄露頭角。

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龍炳基移居美國

《黑白殭屍》除奠定周星馳的喜劇之路，亦成就了龍炳基！原來他早年移居美國並轉行做廚師，一晃眼至今近30年。而龍炳基在這30年間，曾回流香港並任烹飪節目主持。

當龍炳基得悉昔日拍檔在《童你一起長大了》大團聚時，雖然未能現身錄影廠，但仍在製作組安排下透過視像與大家暢談近況，以及細述當年與周星馳的合作點滴。

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憶昔日星爺合點滴

當中包括憶述當年星爺常忘記帶銀包，要問龍炳基借錢搭的士。此外，龍炳基又指與老婆結緣，也是全靠當年星爺「一撞撮合」。

由於龍炳基淡出後一直鮮有接受訪問，故此是次露面相當罕有，亦足證一眾主持之間情義有多深厚。

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