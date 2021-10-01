【食不安心】元朗冷麵店驚現老鼠遊走被爆極污糟　食客：食過後肚瀉加噴射式嘔吐

▲ 元朗一間冷麵店，被爆內部衛生環境極度惡劣。

食不安心，近日有網民爆料，元朗一間冷麵店疑內部衛生環境極度惡劣，除了有生猛老鼠在地上肆意遊走，用來浸泡食材的食水亦被指長期呈黃色，令人望而生畏。事件引起網民熱烈議論，有人就指進食後「肚瀉再加噴射式嘔吐」，揚言永遠不會再光顧。

有網民最近在「連登討論區」發帖，上載了數張IG截圖，表示是元朗一間冷麵店前員工的爆料。從截圖顯示，該店內衛生環境惡劣，麵食及配料全被擺放在地上，而員工可站立的位置有限，腳邊正有一隻老鼠生猛地遊走著。點擊睇店內環境：

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爆料者稱，在枱底鑽來鑽去的老鼠相當大隻，但負責人仿如視若無睹，照指令員工如常工作：

次次都係咁大隻係枱底捐嚟捐去，唔係講笑。佢覺得見唔到就無咁，叫我地照做野。

而爆料者又上載了另一張相，指出食店內的水長期呈黃色，然後用這些水解凍及煮餸：「唔怪得之啲人會又嘔又痾，噴射式咁嘔。」網民為此議論紛紛，有曾光顧該食店的食客更留言稱：

食過之後肚瀉再加噴射式嘔吐，永遠唔會再幫襯。

點擊睇網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣