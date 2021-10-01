【星二代】鍾麗緹大女張敏鈞參選溫哥華華姐　Yasmine有機會撼港姐宋宛穎

▲ 鍾麗堤長女Yasmine參選溫哥華華裔小姐。

曾為90年代性感女神的鍾麗緹（Christy），當年憑參選華姐而入行，而Christy與首任丈夫所生的女兒張敏鈞（Yasmine）傳承鍾麗緹的選美之路。

現年23歲、身在加拿大的Yasmine近日參選溫哥華華裔小姐兼打入8強，Yasmine盡得媽媽鍾麗緹的優良基因，贏面似乎頗大。若果Yasmine成功奪冠的話，將有機會在明年舉行的國際中華小姐決賽內，與今年港姐冠軍宋宛穎對決。

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▲ 鍾麗堤大女Yasmine出戰溫哥華華姐。（取自instagram）

盡得媽媽靚基因

鍾麗緹的長女Yasmine畢業於西門菲莎大學，由於爸爸為比利時人，媽咪鍾麗緹是中越南混血兒，故此Yasmine外表揉合中西方美態。Yasmine跟媽媽鍾麗緹非常相像，同樣眼大大，連笑容也很相似，而且Yasmine更遺傳了媽媽的美好的身段，多才多藝的她不時於IG分享彈結他唱歌的片段。

對於女兒參加選美，鍾麗緹接受媒體訪問時表示支持，並謂這是很好的機會，可以由此學習對答技巧、化妝和儀態。至於會否期望女兒奪冠，她似乎未有吸予女兒壓力，表示只希望Yasmine好好享受過程。

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鍾麗緹女兒個性獨立

因疫情關係，鍾麗緹與女兒已兩年沒見面，幸好女兒個性獨立，她亦不會太擔心。

另外，Yasmine讀大學時修讀電影，對拍戲甚有興趣，問及可會為女兒入行鋪路，鍾麗緹謂一切順其自然，若果女兒想她幫忙，她一定會盡力去幫。鍾麗緹更謂女兒除愛唱歌跳舞外，更修讀天然綜合醫學課程，是一位好學的女生。

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鍾麗緹選美入行

現年50歲的鍾麗緹可說是圈中美魔女，於加拿大蒙特利爾出生的她為中越混血兒。

在1992年，Christy贏得蒙特利爾華裔小姐競選冠軍，翌年來港參選1993年度國際華裔小姐得到冠軍入行，之後加入娛樂圈兼成為影壇寵兒，包括與周星馳合作過多套電影。

原本星途一片光明，但在1998年、當時只有28歲的Christy突然與比利時男友Glen Ross結婚，婚後誕下混血大女Yasmine。

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▲ 2017年，鍾麗堤帶著三名女兒再婚。

歷三段婚姻

可是她在2002年與Glen Ross離婚。在2003年與台灣音樂製作人嚴錚結婚，Christy與第二任丈夫誕下二女Jaden及細女Cayla，可惜兩人婚姻在2011年結束。

至2017年，Christy與內地男星張倫碩結婚，鍾麗緹在婚後將三名女兒跟繼父改姓張，一家人亦相處融洽。

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