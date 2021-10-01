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【防疫措施】澳洲下月起放寬部分省份隔離措施　已打新冠疫苗國民只需居家隔離7日

社會 11:58 2021/10/01

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澳洲下月起放寬部分省份隔離措施，已打新冠疫苗國民只需居家隔離7日。

澳洲有條件下重開國際邊境。總理莫里森今日（1日）宣布，澳洲將於11月起允許新冠疫苗接種率達8成的省份重開國際邊境，已完成接種新冠疫苗的澳洲公民及永久居民返回新省後只需居家隔離7日，不需在酒店隔離14日；未接種疫苗的國民回澳洲後仍需在酒店隔離14日。首都悉尼所屬的新南威爾士省已符合上述要求可率先重開。

莫里森指，澳洲人必須接種獲澳洲藥物管理局認可的新冠疫苗才合資格進行居家隔離，12歲以下或因醫療原因無法打新冠疫苗的兒童可獲豁免。現時獲澳洲認可的新冠疫苗包括美國輝瑞、美國莫德納、美國強生、英國阿斯利康，藥物管理局亦建議認可中國科興及印度製的Covishield疫苗。

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記者：陳麗娜

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