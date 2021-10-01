【消費券】約550萬人今可領第二期消費券　當局指派發過程暢順

▲ 約550萬人今可領第二期消費券。（陳國峰攝）

政府今日（1日）經四間儲值支付工具營辦商，向約550萬名在7月17日或之前完成電子登記的合資格市民發放第二期消費券。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，凌晨1時前已全數發出第二期消費券，過程暢順。至於當局早前透過書面表格接收補交資料，王學玲指一共收到19,000宗登記補交資料，其中200宗補交的資料仍有問題未能領取。

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王學玲今早於電台節目提醒，如市民選擇以支付寶香港、Tap & Go或WeChat Pay HK接收消費券，金額已直接存入指定帳戶；選擇以八達通收取消費券的市民則須到港鐵站或公共交通交匯處領取站、指定便利店和超市等地點拍卡領取消費券。

至於早前以書面表格重新登記的合資格市民，已經在今日獲發第一期消費券。王學玲說，當局共收到19,000宗補交資料，當中17,000宗獲確認並成功領取，約1,300宗屬重覆登記， 200宗補交資料後仍有問題，故仍未可領取，約300宗不符合領取資格。王學玲又說，相信派發消費券後，對消費氣氛、經濟有正面影響。

當局提醒，9月1日獲發放第一期消費券的市民，他們將於11月1日獲發放第二期消費券。選擇透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK收取消費券的市民，第二期消費券金額為3,000元，有效期為3個月，即與第一期2,000元消費券同於12月31日到期，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

至於使用八達通領取消費券，第一期及第二期消費券金額均為2,000元，當「合資格消費」總額在第一期消費券發放後的4至7個月內達到4,000元，第三期1,000元消費券便會在達標後的下一個月十六日發放。

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記者：黃悅晴