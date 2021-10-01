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【國民教育】楊潤雄指透過多元化活動提升學生愛國情懷　冀社會各界為國民教育共同努力

社會 12:16 2021/10/01

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楊潤雄今早出席特區政府的升旗儀式及國慶酒會。（楊潤雄Facebook）

教育局局長楊潤雄今日（1日）出席慶祝國慶活動時致辭時表示，教育局會持守教育專業，透過課程發展、教師專業培訓、提供教學資源和舉辦多元化活動等，全面提升香港學生的國情知識，培養國民身分認同及愛國情懷，期望社會各界為香港的國民教育共同努力，培養年輕人成為對社會有承擔、具國家觀念、香港情懷和國際視野。

楊潤雄今早出席於漢華中學舉行的升旗禮活動，他表示，深明國民教育對民族團結、國家發展的重要，一直透過學校課程，以多重進路、自然連繫方式，讓學生全方位認識國史、國情、《憲法》、《基本法》，以及國家安全。其中，在小學常識科和初中史科中，學生可以有系統地認識中華文化與歷史；今年9月推行的公民與社會發展科，讓高中學生全面而多角度學習香港課題、國家和香港的憲制關係、當代國情與國家的象徵等重點，配合課程的內地考察，能讓學生親身感受及體驗國家的最新發展。

楊潤雄今早出席於漢華中學舉行的升旗禮活動。（楊潤雄Facebook）



楊潤雄又指出，教育局已全面開展國家安全教育，除向學校發布《香港國家安全教育課程框架》及15科相關科目的國家安全教育課程框架等指引性文件之外，更為全港每間學校舉辦國家安全教育到校工作坊，裝備全校教師在課堂內外一起推動國家安全教育。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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責任編輯：黃悅晴

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