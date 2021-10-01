【病媛帶貨】官媒斥網紅精緻濃妝住院做「病媛」扮病帶貨　當事人反駁出示手術證據澄清：很無辜！

▲ 官媒斥網紅精緻濃妝住院做「病媛」，多名當事人出示證據反駁稱會維權。

繼「佛媛」後，內地網絡上再出現疑似「病媛」。官媒斥責，這些「病媛」在社交平台上稱自己患病，但化著精緻的妝容躺在病床上拍照，幾日後再指「已經痊癒」，並分享術後復原心得，向網民推介疤痕修復貼、保健品等產品。不過，事後多名涉事網紅反駁官媒指責，並出示病歷、相片等證明自己真的患病，並非「病媛」。

▲ 「病媛」敷著面膜。

綜合內媒報道，日前官媒發文斥責網上「病媛」風氣。指社交平台上，有些女生聲稱自己患甲狀腺癌、甲狀腺結節、乳腺癌、抑鬱症等，但又會配上一些化著精緻妝容、躺在病床上的照片。其中，有「病媛」稱自己做了甲狀腺手術，切除腫塊後頸部有明顯疤痕，不過使用疤痕貼、凝膠後，疤痕便「神奇地」消失了。

另外，又有「病媛」稱自己做了乳腺結節手術及甲狀腺癌手術，之後分享術後恢復期間使用的保健產品，並在介紹中稱「該產品有效抗癌」。

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事件引起網民熱烈討論，紛紛斥責「病媛」風氣。不過事件隔了幾日出現反轉，多名涉事「病媛」先後發文，澄清自己「不是病媛」，而是真的患病，並相繼出示病歷或傷口照片等證據，稱媒體肆意誹謗，將會維權。

▲ 多名當事人出示證據反駁。

多名當事人澄清，自己沒有直播帳號從沒帶過貨，自己所有的產品都是真心分享，不知道為什麼會被誤解，亦出示手術、傷口相片證明。

沒想到我也被「病媛」了，我躺在手術台上7、8個小時，那是在玩嗎？沒想到被無良媒體把視頻、圖片惡意剪輯、傳播，導致現在的場面，讓我們被網暴。

其中一名當事人張吉晶－cat指出，自己沒有化妝，是天生氣色比較好，相片本意是告訴親朋好友手術很順利不用擔心，「努力笑得開朗，痛不痛我心裏知道。」但結果被人扣上「病媛」稱號。

一覺醒來收到很多親朋好友告知我喜提「病媛」這一稱號，氣得渾身發抖，不知無良新聞的良知是什麼了，為了有熱點流量肆意誹謗？這件事情對我來說是飛來橫禍，對生活的影響也是特別大的，被網暴的感覺並不好受，特別是在自己一臉懵逼全然無辜的情況下。

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照片中敷面膜的當事人亦發聲，指自己的確於2019年做過肺部磨玻璃結節手術，但就被誣陷賣慘裝病行銷帶貨，感到氣憤又無助。

請問哪些證據證明我是炒作、帶貨？手術前、術後幾日敷個面膜有問題？無良媒體這樣私自用我照片詆毀我合適沬？必須給我們道歉，我一定會維權。各種手術相關的我父母都有留著，我手術疤痕也非常明顯，都是維權用得到的證據。

而做了乳腺結節手術及甲狀腺癌手術的當事人亦指，自己「就是這麼倒霉，原本一個月內做2次手術心裏已經很難受，還要再經歷一次網暴！」

當日我做完手術後怎麼可能還有力氣化妝擺拍！不好意思，本人素顏就是長這樣，沒聽過半永久紋綉嗎？？是嫉妒我天生麗質嗎？

事件峰迴路轉，不少網民轉對多名當事人道歉，支持維權。

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責任編輯：羅嘉欣