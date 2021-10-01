【為母則強】不離棄中風老公頓成經濟支柱　「筋肉媽媽」賺錢買樓︰每天只哭1分鐘

▲ 台灣健身KOL「筋肉媽媽」不離棄中風老公，頓成為經濟支柱搏命賺錢買樓。

台灣著名健身達人「筋肉爸爸」在2019年突然中風，當時他只有38歲，同為健身達人的太太「筋肉媽媽」不離不棄，獨力照顧丈夫及兒子，更頓成為家庭經濟支柱。筋肉媽媽分享近況，表示當時成為一家之主才發現理財的重要，為了家人搏命工作賺錢買樓。

綜合台灣傳媒報道，身兼健身教練及健美選手筋肉爸爸於2年前曾突然中風，其中風原因與家族病史有關，凝血功能異常，他受損的腦血管剛好掌管運動神經，需要一段時間復健治療，由半癱狀態至今已慢慢回復昔日狀況。可時，在8月的健康檢查中，筋肉爸爸的腦動脈依舊硬化輕度到中度等級，仍然要小心注意健康。

▲ 筋肉爸爸外表健壯，2019年突以38歲之齡中風。（facebook圖片）

妻子不離棄中風老公

自從筋肉爸爸中風後，妻子筋肉媽媽不離不棄，家中大小事都轉由筋肉媽媽一人扛起，包括丈夫的健身教練工作、照顧孩子及所有家事，筋肉爸爸看在眼裡。

在筋肉爸爸中風前，兩人因誕子後一度失去愛情，丈夫更曾被發現2次出軌，夫妻瀕臨離婚邊緣，丈夫因中風一事醒覺挽回婚姻，2人從閃婚至今已10年，育有8歲兒子，一家三口在一起生活。

▲ 太太筋肉媽媽不離不棄中風的丈夫。（facebook圖片）

日前，筋肉媽媽在節目《沒大沒小喇吉歐》擔任嘉賓，分享如何熬過人生低谷，在老公中風前，她沒有儲錢理財，當下發現老公的看護與住院費，一天就要8,000元台幣（約2,235港元），要靠向銀行貸款上百萬台幣去渡過難關。

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為養家瘋狂工作

她回想到當時為了賺錢，有教練課堂、開研習班、開團購、接業配廣告、出書等，工作非常忙碌，只要醒著就是瘋狂工作。

過醫院馬路時，每天只允許自己哭1分鐘，當你陷入情緒，理智會不見……老公中風後，我才知道哀怨不能解決問題。

▲ 筋肉媽媽現時身兼多職，努力搵真銀養家。（facebook圖片）

她成為家庭主要經濟來源後，知道當賺錢變少，回家面對家人可愛的模樣時，想好好照顧他們卻又不敵環境因素，會出現憂心恐懼。

努力工作下，筋肉媽媽最好的時候月入高達40萬元台幣（約11.2萬港元），現時更買了樓，為了供樓及家人幸福，很積極規劃理財，加上老公慢慢恢復健康，一家生活越來越順風順水。

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責任編輯︰王明芳