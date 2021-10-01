【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死

▲ 浙江台州發生一宗恐怖交通意外，女司機隧道內落車站在車尾，遭後車高速撞死。

浙江台州發生一宗恐怖交通意外，浙江交通警部門日前在微博上傳影片，記錄一段於今年7月中在隧道發生的奪命車禍，起初一輛黑色私家車與另一車輛輕微碰撞，黑色車女司機與12歲女兒一同下車，走到後面打開車尾箱之際，遭後面一輛白色車高速撞擊，女司機慘死，更被站在一旁的女兒全程目擊。

浙江交警日前在微博發布一段影片，記錄了今年7月17日在蘇台高速前山隧道內發生的奪命車禍。片段顯示，姓馮的女司機駕駛一輛黑色私家車，與相鄰車道一輛白色車發生輕微碰撞。

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兩車雖仍能正常行駛，但雙方均未有撤離到安全位置，分別停在第一及第三車道查看，其中停在左邊第一車道的黑色車，姓馮的女司機與12歲女兒一同下車，並走到車尾查看車輛損毀情況，當時隧道內有很多車輛經過紛紛急刹或躲避。

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司機連人帶車被推前10米

期間兩母女打開車尾箱，試圖從行李中拿出「三角警告牌」，不久一輛白色私家車疑未看到前方事故，從後高速撞向黑色私家車及女司機，連人帶車被推前約10米，當場死亡。身旁的女兒全程目擊，立即跑去查看媽媽的情況，可惜媽媽已返魂乏術。女兒則因躲避時摔倒擦傷手部。

警方提醒，高速公路上容易發生追尾、刮擦等輕微事故。當發生事故時，若車輛仍能駕駛，一定要按「車靠邊、人撤離、即報警」原則，盡量停靠安全島或應急車道，以防範二次事故。警方又指，高速路段有全面監控系統，駕駛者不必擔心挪動車輛後，對方會逃之夭夭。

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責任編輯︰王明芳