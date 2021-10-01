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【新冠肺炎】本港新增4宗輸入個案包括一名外傭　同日錄少於10宗初步確診

社會 14:36 2021/10/01

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

本港新冠肺炎疫情放緩。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（1日）新增4宗輸入個案，有3人由菲律賓抵港，包括一人於竹篙灣檢疫中心確診，餘下一人則由巴基斯坦抵港。四人均已接種新冠疫苗。同日錄得少於10宗初步確診個案。

今日新增4宗輸入個案，詳情如下：

  • 第12,224宗：40歲男子，無病徵，9月29日乘搭EK384航班由巴基斯坦抵港，於機場檢測確診，帶有L452R變種病毒，6月24日及8月6日在巴基斯坦接種兩劑科興疫苗
  • 第12,225宗：26歲男子，無病徵，9月27日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，入住西營盤華美達海景酒店，確診帶有L452R變種病毒，5月24日及6月21日在菲律賓接種兩劑科興疫苗
  • 第12,226宗：77歲女子，無病徵，9月26日乘搭CX906航班由菲律賓抵港，入住九龍城富豪東方酒店，是否帶有變種病毒仍有待檢測，7月26日在菲律賓接種一劑强生疫苗
  • 第12,227宗：32歲女外傭，無病徵，9月27日乘搭5J272航班由菲律賓抵港，於竹篙灣檢疫中心隔離，帶有L452R變種病毒，7月26日在菲律賓接種一劑强生疫苗

本港昨日新增3宗輸入個案，另有1人於外地確診，荃灣麗城花園2期須強檢，詳情即看：【下一頁】

港府採納專家委員會建議，12至17歲打一劑復必泰14天後等同完成接種，詳情即看：【下一頁】

社署擬為10間院舍所有合適及不反對接種的院友，接種科興新冠疫苗；若家屬不贊成接種須提供原因，並確認明白不接種的風險。聶德權說，安排不存「施壓」，社區組織憂院舍強迫打針，詳情即看：【下一頁】

健康台最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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