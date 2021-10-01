【5000元消費券】電器幫ElecBoy逾千產品低至34折　可全家人合併消費券購物【內附連結】

▲ 電器幫是一個全新輕電器網購平台。(網站提供)

政府即日向市民派發第二期電子消費券，全新輕電器網購平台—電器幫ElecBoy繼續支援三大支付工具，包括支付寶 AlipayHK、八達通 Octopus 及Tap & Go拍住賞，由10月1日起至10月17日期間，電器幫更推出消費券終極賞，除了新會員限定優惠券，更精選過千件產品激減低至34折、高達$250優惠券瘋狂折上折優惠、超級積分兌換賞、激抵免運費優惠，以及DBS信用卡優惠，驚喜優惠一浪接一浪。

為方便顧客善用消費券，電器幫ElecBoy更將於10月起接受合併付款，顧客可與家人或朋友夾份購買產品，靈活選擇以不同付款方式完成訂單。詳細優惠詳情如下及網頁按此連結

▲ WHIRLPOOL CS2320 4S 32公升蒸焗爐 優惠價 $4,139 (建議零售價 $7,900)(網站提供)



激賞1 – 新會員限定優惠券

即日起，登記成為電器幫會員，即額外再賞$80限定優惠券

*優惠券須消費滿$800方可使用

立即登記成電器幫會員領取優惠，按連結



激賞2 – 過千件熱賣產品瘋狂勁減低至34折

由家庭及廚房電器、視聽娛樂產品、電腦周邊產品，到美容及個人護理產品、運動用品等，電器幫精選超過千件來自大熱品牌產品勁減低至34折，包括ASUS、Bose、Linksys、Nespresso、Panasonic、Philips、TP-Link、Toshiba、WHIRLPOOL、YA-MAN等

▲ VIDAL SASSOON VSCD119PIH 頭髮造型器會員價 $229 + 500積分(建議零售價 $379)、限量20件。(網站提供)

激賞3 – 加碼折上折優惠

於優惠期內，買滿指定金額輸入優惠碼，即可享額外折扣。優惠碼同時適用於購買減價產品，盡享高達$250優惠券瘋狂折上折。

如買滿$2,000，輸入優惠碼CVF100即額外減$100；

買滿$3,000，輸入優惠碼CVF150即額外減$150；

買滿$5,000，輸入優惠碼CVF250即額外減$250；

*每次購物只限使用一個優惠碼。名額有限，先用先得。

▲ TP-Link Archer AX73 AX5400 雙頻 Wi-Fi 路由器優惠價 $685 (建議零售價 $1,368)。(網站提供)

激賞4 – 超級積分兌換賞

電器幫會員可透過購物儲積分，每消費$1即賺1分。於活動期間，會員可透過積分兌換限定優惠券，憑券專享會員價購買激賞產品，名額有限，先到先得！

激賞5 – 激抵免運費優惠

電器幫提供多個送貨方式，靈活配合顧客需要！購物滿$350起，可享免運費優惠。

•OK便利店自取：24小時取貨無限制，買滿$350即免運費

•自提點自取：超過1,500個自提點，買滿$400即免運費

•送貨上門：晚上9時正前落單，現貨最快可於翌日送貨上門，買滿$600即免運費。

電器幫更提供送貨保證，若產品遲於顧客揀選之送貨日期送抵，電器幫將補償$50等值之會員積分。

*超時補償只適用於購買現貨產品並選擇送貨上門服務，當產品送抵日期遲於顧客所揀選之送貨日期1天或以上，可獲10,000分電器幫會員積分補償（相等於$50）；優惠受條款及細則約束。

▲ Infinity I600TWS 耳機 (綠/粉紅/灰色) 會員價 $459 + 500積分 (建議零售價 $899)、各色限量10件。(網站提供)

激賞6 – DBS信用卡優惠

除使用消費券購物，即日起至10月31日，憑 DBS 信用卡於電器幫簽帳滿$1,000，結帳時輸入優惠碼EBP-DBS100，即享$100折扣！

記者：郭秀芳