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【5000元消費券】零售管理協會料計劃對業界提振作用不大　市民反應較冷淡

社會 13:10 2021/10/01

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零售管理協會料計劃對業界提振作用不大，市民反應較冷淡。（陳國峰攝）

市民最快可以今日領取第二期消費券，香港零售管理協會主席謝邱安儀指，接近年尾消費旺季，市民或將消費意欲拖延至11月尾至12月初，預計市民對第二期消費券的反應未必如第一期那麼熱切。另外，謝邱安儀表示，今年8月零售業總銷貨價值臨時估計升幅擴大是由於去年同期疫情嚴峻，當時限制令措施收緊，形成去年低基數。

謝邱安儀稱，零售業不是唯一受惠於消費券計劃的行業，業界早已預不會有太大提振作用，最終效果亦符合期望，生意增幅介乎高單位數至低雙位數。她預料，今期市民的熱切反應不如上一期，相信會更理性消費，加上年尾是傳統消費旺季，可能有人會等到11月尾至12月頭才消費。

她補充，8月發放首期消費券時，部分零售業界的生意，在首周有五成甚至超過一倍升幅，氣勢很好；第二周生意仍然不錯，但開始回落；第三周回落情況更明顯；到第四周已經回歸平淡，因此總計整個8月銷貨總額升幅比較溫和。

此外，政府公布8月零售業總銷貨價值臨時估計是286億元，按年升11.9%。謝邱安儀指，今年6月及7月零售業總銷貨價值升幅一直收窄，由5月的10.4%，收窄至6月的5.8%及7月的2.8%，認為是消費券計劃延後市民消費意欲；到8月推出首期消費券時，就回復至4、5月的水平，形容只是「左袋右袋」的問題，銷貨總額一直徘徊在286億至296億左右。

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記者：陳麗娜

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