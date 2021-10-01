【萬聖節2021】闖入南豐紗廠伊藤潤二的詭異空間 2.4米高富江鬼屋+蛞蝓少女魅幻亮相

▲ 伊藤潤二的詭異空間登陸南豐紗廠啦 !

日本漫畫家伊藤潤二是不少人的心頭之愛，名作《漩渦》、《富江》等都直抵人性的陰暗面，呈現一套獨特又精緻的糜爛美學。南豐紗廠在萬聖節前夕，策劃這次「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽，亮點是2.4米高的富江場景，還原故事的氣氛和燈光，日式陰聲細氣的恐懼感，你懂的。

▲ 南豐紗廠現正呈現「走進伊藤潤二的詭異世界」展覽，當中2.4米高的富江鬼屋自然是亮點。(相片來源︰南豐紗廠)

雖然之前PMQ也有一次伊藤潤二展，但有別於一般偌大的開放式展覽，這次紗廠特別打造狹迫遏抑的體驗空間，加上1︰1真人比例的漫畫主角模型，讓觀眾以第一身視覺親自走進伊藤潤二的漫畫「結界」，正好感受作品中所投射的內心恐懼。

南豐紗廠市務總監梁婉玲（ Ellie ）表示︰「伊藤老師的作品角色眾多，各展覽向他的license都不同。由於他畫的畫是平面，老師很嚴謹，要我們做一隻細3D樣辦，考究其上色、表情和動作，認為可以才做。我們委託本港一隊建築師團隊製作了這4個figure，要合乎比例再做大變出來，有相當的難度。」

▲ 展覽入口也是伊藤潤二的漫畫世界。(攝影︰馮柏偉)

▲ 展覽入口有不同的伊藤潤二原稿。(相片來源︰南豐紗廠)

▲ 展覽的詭異漫畫看板，與南豐紗廠的班駁牆身也很搭調。(攝影︰馮柏偉)

2.4米高富江鬼屋成打卡位

是次體驗展選取5個不同的漫畫故事為主題，希望帶領觀眾探討伊藤潤二的世界觀︰《十字路口的美少年》是淒美與救贖愛情的世界、《雙一恣意的詛咒》是黑色幽默的詭異空間、《蛞蝓少女》的幻想異境令人驚喜、《沒有道路的街道》中的「偷窺狂」呈現一個沒有私隱的小結界，至於《富江‧鬼屋》則愛得極致糜爛。當中4位漫畫主角︰雙一、富江、蛞蝓少女和偷窺狂，變成了1︰1真人比例模型。而大家最期待、伊藤潤二老師筆下最美的女性 —— 富江，就打破一貫的美麗誘人形象，以2.4米高、極震撼的《鬼屋》怪物造型登場，也當然是體驗展中的焦點！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

我們看伊藤潤二的漫畫，常有「掀一頁後就有震慄的恐怖場面出現」，這體驗展正是呈現「那一頁」的畫面。Ellie說「這展覽面積不大，我們索性就做一個狹窄的空間，呈現那遏抑感，伊藤潤二精細在他的條、佈局以及電影感，都在此一格漫畫之中。」

由迷幻路口到偷窺狂世界

伊藤潤二老師的漫畫最引人入勝之處，就是他對人性和心理的細膩演繹，而且每個年齡層及時代都可有不同體會，希望讀者都能有點啟發和思考。這裏每個展廳均設有展板介紹漫畫內容，並為觀眾留下值得深思的問題，譬如在《蛞蝓少女》中，夕子的舌頭突然變成了蛞蝓，她的父母知道蛞蝓最怕鹽，於是就在浴缸裏放滿了鹽，讓她鑽進去，但夕子很久也沒有出來。後來她的父母在浴缸裏只找到了她的衣服和頭顱，她的身體卻不見了。夕子則呆在後院，每當你接近她，那個「頭」會用悲傷的眼神一直看?你。為所愛的人解困，但結果不似預期，是對還是錯？

這次體驗展的路巧妙地設計成單程路，如街角路口的迷濛黃昏，漫步至雙一的郊外黑暗森林，回到「蛞蝓少女」的濕滑陰暗浴室，再墜入偷窺狂的超現實世界，最後逃到富江中的鬼屋，場景跳躍於真實與虛幻之間，讓大家親身走進每個故事，投入伊藤潤二的想像世界。

▼ 點擊圖片放大 +2

體驗展 送伊藤潤二別注版茶巾

是次伊藤潤二展覽，沒有紀念品出售，作為粉絲的記者確有點失望。但凡購買入場券更，會獲得南豐紗廠 X 伊藤潤二別注版茶巾一條 （非賣品），當中融合了香港特色建築南豐紗廠及伊藤潤二漫畫人物，也扣合紗廠這個主題，別具收藏意義。另外，在展覽期間訪客凡於南豐紗廠消費滿$500，憑即日消費單據（最多兩張），可換領南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」期間限定一套3張的紋身貼紙，數量有限，換完即止。

▲ 入場送南豐紗廠 X 伊藤潤二別注版茶巾一條，當中有伊藤潤二漫畫人物，也扣合紗廠這個主題。(相片來源︰南豐紗廠)



南豐紗廠「走進伊藤潤二的詭異世界」

地點︰南豐紗廠M層 The Annex （荃灣白田壩街45號）

日期︰即日至10月31日

門票︰$180



記者︰馮柏偉