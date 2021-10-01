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【醫醫，我不想再病了】戴祖儀頻食螺絲　Joey歪理向博士挑機嚇窒鄺潔楹

娛樂 13:41 2021/10/01

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《醫醫，我不想再病了》

由黎諾懿及楊潮凱主持，何沛珈及陳嘉慧扮演可愛護士的全新資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》於今晚（10月1日）播出的第2集，內容將解構「流行都市病」中的胃病。

這集並請來腸胃肝臟科專科醫生姚志謙及註冊中醫師楊明霞博士與大家分享健康資訊、保健食療以及小貼士。

（左起）陳嘉慧、戴祖儀、鄺潔楹。

「是非」大集合

至於嘉賓可謂「是非」滿天飛，除有第二及第三代「是非精」鄺潔楹（Judy）及戴祖儀（Joey）外，還有專門負責解答是非精疑問的彭金滿博士及湯兆昇博士。

不過，Joey出場自我介紹時表示要「用自信嚟表示健康」，卻連環吃螺絲，即備受質疑，場面搞笑。

Joey成《醫醫》歪理王

其實Joey今集可謂搶盡焦點，除自我介紹先失「頭威」，及後的問答環節及動作題亦是連環「失手」，說出令人滴汗的解釋及做出令人費解的動作，就連同隊的Judy有時也不明所以露出「問號」神色。

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Joey因此「榮登」《醫醫》歪理王寶座，情況比起第1集的農夫更是過之而無不及。

是集節目姚志謙醫生除會為大家指出胃潰瘍三大要素外，亦會列出導致胃潰瘍的食物、解構減輕胃酸倒流的睡覺姿勢及何為「胃細胞變異」，楊明霞博士則會分享養脾胃湯水。

戴祖儀玩得非常投入。

撰文 : TOPick柴犬出動

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