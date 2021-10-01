【酷熱難頂】9月酷熱日數及熱夜為53日、57日　破1884年以來記錄

▲ 9月酷熱日數及熱夜為53日、57日，成1884年以來同月最高記錄。（資料圖片）

近月本港天氣酷熱難耐，原來本港經歷了有記錄以來最熱的9月。天文台指，由於覆蓋華南的副熱帶高壓脊較正常強，全月平均氣溫、平均最高氣溫、平均最低氣溫、酷熱日數及熱夜數目均為自1884年有記錄以來9月最高。

天文台今（1日）在社交專頁指，截至9月底，今年的酷熱日數和熱夜數目分別為53日和57日，亦已打破了去年才創下的舊紀錄。

截至下午1時20分，天文台錄得氣溫攝氏32.5度，相對濕度75%；京士柏過去1小時，錄得的平均紫外線指數是5，代表強度屬於中。酷熱天氣警告現正生效，市民應慎防中暑，多補充水分。

廣東沿岸風勢微弱，同時，驟雨正影響該區。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右。

本港地區下午及今晚天氣預測，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴，今晚大致多雲，吹微風。展望，明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨。下週初風勢清勁，有幾陣驟雨。

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記者：陳麗娜