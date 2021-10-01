【積極抗病】李樂詩患乳癌切除雙乳　進行9小時手術最掛心三名兒子

▲ 李樂詩於8月確診乳癌，要進行切除雙乳手術。

當年李樂詩主唱的TVB處境劇主題曲《真情》街知巷聞，在2008年她與美籍華人Ted Lee後專心相夫教子，近年偶爾亦開金口唱歌展歌喉，可說生活美滿。

可惜好景不常，近日李樂詩接受媒體訪問透露，於8月確診患上乳癌，之後花9小時進行切除雙乳的手術，這位好媽媽最掛心三名兒子，除交帶好兒子的生活日常外，更一度不敢向兒子們坦承病情。

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▲ 李樂詩於8月確診乳癌。（取自instagram）

勇敢切除兩邊乳房

李樂詩於訪談中表示妹妹去年確診乳癌，由於有家族成員患此病，故李樂詩定期進行檢查，當她於8月進行檢查時，醫生發現有其胸部有異樣，進行粗針活組織檢查後，確診患上乳癌。

由於兩邊乳房共有5粒腫瘤，令她感到很擔心，醫生雖說情況嚴重，幸好是初期可以切除全部腫瘤。由於醫生建議其中一邊乳房全部切除，另一邊可保留，但她詢問過朋友和妹妹的意見，最終決定切除兩邊乳房，以免日後擔心。

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決定向兒子坦白病情

於2008年，李樂詩與美籍華人Ted Lee結婚，二人婚後育有三子，分別12歲的長子李然熙（Maxton）、9歲次子李然正（Aleks）及4歲幼子李然龍（Theo），當確診乳癌後，李樂詩最擔心是三名兒子，入院前她將兒子們的返學和興趣班的時間表交給丈夫及工人，另外水電費也付了。

李樂詩坦言，確診初期情緒低落，曾以淚洗臉，幸得朋友和家人跟她傾訴。

當時她猶豫是否要跟兒子交代病情，最後為免將來後悔，決定向兒子們坦白，向他們解釋身上有某些細胞不正常要進行手術，至少有5至7天不在家裡，丈夫與兒子的扶持對她而言很重要，她說：「我丈夫就很擔心，一直在我身邊陪伴，他很尊重我的選擇。」

進行了雙乳切除手術的李樂詩已休息1個月，她在朋友建議下戒食蝦蟹，燕窩及豆漿，盡量吃有機的雞肉。為令身體健康，亦每日做適量運動，另外定期覆診。

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《真情》主題曲街知巷聞

生長於加拿大的李樂詩畢業於多倫多皇家音樂學院，更擁有十級鋼琴造詣。

1992年在機緣巧合下來港發展，推出首張個人專輯《李樂詩》，1994年Joyce推出第3張個人專輯《感動你》，其中《總有一天感動你》為自己創作，更獲獎無數。

翌年，Joyce憑着獻唱經典處境劇《真情》的主題曲《無悔愛你一生》打響名堂，此曲在電視上播足4年，陪伴着港人成長。

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