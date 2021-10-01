【樂觀抗病】陪媽媽檢查揭患三期乳癌加腦血管瘤　青峰心痛自責：我是掃把星

▲ 台灣文青系樂團「魚丁系」主音吳青峰，近日與媽媽一起受訪，談及抗病經歷。

台灣文青系樂團「魚丁系」（前稱「蘇打綠」）主音吳青峰（青峰），近日與媽媽一起接受雜誌訪問，提及媽媽當初發現自己罹患三期乳癌，在得知切除全乳的不復發率超過9成後，毅然決定接受切除手術。而術後吳媽媽雖飽歷化療副作用之苦，但仍秉持樂觀心態積極抗病，令人佩服。

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吳媽媽表示，在發現乳癌的半年前曾做過檢查，但之後卻偶然摸到乳房長出硬塊。當知道切除全乳後可大大減低復發率，她立即在接受檢查後一周做手術。而她亦坦言，患癌的痛苦不是切除乳房，而是後面難受的20多次化療。

化療為她帶來嚴重副作用，包括大量甩髮、嚴重嘔吐、難以行走，讓她身心俱疲，更擔心會連累兒女，幸得青峰及青峰姐姐的鼓勵，才讓吳媽媽捱過難關。

青峰表示，自己過去曾陪伴爸爸覆診，一檢查就確診是癌症末期。上次陪媽媽檢查時，也發現她患上腦血管瘤，令青峰自覺是「掃把星」：

我後來就決定再也不要陪他們去醫院了，那時候一直覺得自己是掃把星。

而吳媽媽聞言即安慰兒子，緊握兒子的手：

如果不是你叫我去做身體健康檢查，也不可能發現我的腦有出問題，你就是我的貴人，我的福星啊！

吳媽媽天性樂觀，接受切除手術後曾搞笑跟兒子討論，有朝一日要拍影片，突然扯掉衣服嚇觀眾，更開玩笑地表示：「反正我沒有點，所以我可以露。」

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吳媽媽又指，切勿諱疾忌醫，鼓勵生病要尋求治療。她更感性地稱，自己一生的辛苦都過去：「現在就是我最幸福的時候。我真的什麼都不缺了。孩子們，我愛你們。」令青峰也忍不住甜蜜地回應：

辛苦了，我也很幸福可以成為你辛苦的理由。

乳房12個病變情形

乳癌是本港女性常見癌症，2018年共錄得4,645宗新症，比17年上升5.8%。李醫生介紹，家族史、遺傳基因、曾患過乳房增生腫瘤，都是罹患乳癌的一些風險因素。此外，體重過重、服用避孕藥、更年期後服用荷爾蒙補充劑、有食煙及飲酒習慣等，同樣會增加罹癌風險。

本港臨床腫瘤科專科醫生李慧妍曾受訪指出，在罹患乳癌下，12個可能出現的乳房病變情形：

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李醫生表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化，因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

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責任編輯：羅嘉欣