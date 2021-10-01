【藍嬰綜合症】家長嫌奶粉「熱氣」轉用蔬菜水沖奶　初生嬰亞硝酸鹽中毒患「藍嬰綜合症」

▲ 家長覺得奶粉「熱氣」轉用蔬菜水沖奶，結果患「藍嬰綜合症」。

四川成都日前有初生嬰兒送往醫院急救，檢查發現嬰兒出現嚴重亞硝酸鹽中毒，全身發紫，患上「藍嬰綜合症」。原來有家長認為奶粉「熱氣」，私自轉用蔬菜水沖奶粉「下火」，結果導致初生嬰亞硝酸鹽中毒。

綜合內媒報道，初生嬰兒貝貝（化名）於9月27日全身發紫入院。醫生檢查發現貝貝屬於的呼吸、心臟未出現明顯異常，但血液中正鐵血紅蛋白含量高，導致遞送到人體組織中的氧減少，出現發紫症狀，亦即患上「藍嬰綜合症」。

▲ 初生嬰全身發紫，患「藍嬰綜合症」。（圖片來源：紅星新聞）

醫生詢問家長，得悉原來家長認為嬰兒奶粉「熱氣」，於是每日上午會煮一大鍋蔬菜水來沖奶粉「下火」。結果蔬菜中的硝酸鹽，經過細菌或酶作用轉化為亞硝酸鹽。

成都市婦女兒童中心醫院新生兒科副主任高淑強指，正常人體內約80%的硝酸鹽是通過蔬菜吸收的。相對於成人和兒童，初生嬰腸壁發育不成熟，比較薄，因此喝菜湯，吸收亞硝酸鹽量會更多。而成人和兒童由於腸胃功能發育成熟，胃酸分泌多，腸道黏膜屏障發育成熟，通過腸道吸收亞硝酸鹽的量就更少。

隔夜蔬菜硝酸鹽含量：

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據本港食安中心，蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用轉化為亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽可引致罕見的藍嬰綜合症。患者體內的血紅蛋白不能把氧氣帶到各身體組織，令皮膚和嘴唇發紫。由於嬰兒的消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統尚未成熟，所以他們較易患上此症。

減少硝酸鹽和亞硝酸鹽含量

食安中心指，市民可透過清洗和削皮減少蔬菜中已存在的硝酸鹽。由於硝酸鹽可溶於水，因此清洗和用水焯菜能減少硝酸鹽含量。

馬鈴薯等蔬菜在去皮後，硝酸鹽含量會大幅減少。

菜心、莧菜及西芹用水焯一至三分鐘後，硝酸鹽含量減少12%至31%。

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為嬰兒配製含蔬菜食物的建議

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蔬菜含有對健康十分重要的膳食纖維和其他營養素。世界衞生組織建議，嬰兒出生後首六個月以純母乳餵哺。如其後加入補充食物，六至十二個月嬰兒的蔬菜食用分量一般約為每天兩至四湯匙。另應給嬰兒交替餵食各種包括葉菜的蔬菜，以保持均衡營養。

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責任編輯：羅嘉欣