【奢華時尚】LV聯乘意大利家具品牌Fornasetti　Monogram+文藝復興圖案手袋面世

▲ 來自意大利的Fornasetti家品品牌並不是首次和高級時裝品牌合作，之前有Comme des Garcons Homme Plus，今次輪到Louis Vuitton，大家又看看這一次的合作有沒有火花？（左 / denim外套 $21,300、金色Twist MM手袋 $34,000、泳衣售價未定、右 / 真絲睡衣 $15,700、牛仔褲 $14,000、Noe MM手袋 $28,900、皮帶售價未定/圖片由品牌提供）

刻下時裝品牌的聯乘多的是，最叫人談論有今年冬季即將面世有Gucci X Balenciaga，明年春夏則有Fendi X Versace，究竟這些「互惠互利」的個案，在大家心目中還有多少看頭？答案最終的似乎還要看本身的設計究竟又多觸動人心，眼前的Louis Vuitton（LV）與意大利家具品牌Fornasetti的合作，可會是你的眼前新貴？

相比於這年頭各大小品牌都以聯乘和找來藝術家合作以作噱頭，由創作總監Nicolas Ghesquiere主理的LV女裝就似乎犯不著和其他來歷不明的品牌合作，要找的，還必須要有一點江湖地位的，今年他終於找到一個殿堂級凡，不就是來自意大利家品界的Fornasetti。

今天要找Fornasetti的家品不難，本地一些高檔的家品店總可以找到它的一些小型的碟或水杯等，但不要給這些小家品騙到以為Fornasetti到此為止，品牌的地位在美藝界已經超越了家品範疇，成為設計界一個足可以留世的名字。

FORNASETTI由Piero Fornasetti於1950年代創立，他厲害的地方在於多集書籍設計師、畫家、雕塑家、印刷師傅和收藏家等不同身分於一身，一生致力不同的創作。

在創作上，Piero從古典建築和裝飾性的圖案上啟發，然後再融合太陽、月亮和不同類型的動物於其中。

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而有一點不得不提的是今天在產品Tema e Variazioni系列上廣泛出現的女性圖案，正是一位來自19世紀的意大利歌劇明星Lina Cavalieri，是Piero因為一次在雜誌中看到Lina的照片而對她著迷，自1952年後便孜孜不倦將她的樣子出現於的作品中，自此成為辨識FORNASETTI的一個不二印記。

今天FORNASETTI已經由Piero的兒子Barnaba Fornasetti所繼承，而Nicolas Ghesquiere是次與Fornasetti的合作，就是與Barnaba Fornasetti和其團隊的合作，在米蘭檔案庫裏合共13,000幅珍藏作品中挑選然後通過提花、刺繡和鐳射打印技術移植於服裝或配飾身上。

當中出現的圖案包括令人想起文藝復興時期佛羅倫斯洗禮堂的建築物、人像、掛鎖和鎖匙等，配合極度搶眼的金色皮革效果，如此高調的大鳴大放，正好叫人想到該系列與近年LV男裝有異曲同工的地方。

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記者：何偉雄