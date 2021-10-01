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【新冠肺炎】7個收集點下周一起停收深喉唾液樣本　政府續派樣本收集包予市民自願檢測

社會 15:19 2021/10/01

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政府指7地點停收深喉唾液樣本。（資料圖片）

政府早前宣布逐步取消接納深喉唾液為強制檢測樣本，指定檢測只可用鼻腔和咽喉合併拭子樣本，當局今日（1日）表示，由本月4日（周一）起調整樣本收集服務的安排。

以下地方停止運作收集深喉唾液樣本：

  • 筲箕灣胸肺科診所
  • 政府總部
  • 斧山道東九龍胸肺科診所
  • 紅磡大環山游泳池
  • 深水埗李鄭屋游泳池
  • 大埔海濱公園
  • 大埔胸肺科診所

當局又稱，鑑於有市民不時需要自願性質檢測，政府會繼續免費提供深喉唾液樣本收集包，方便自覺有較高感染風險或輕微不適的市民接受免費檢測，政府會適時調節樣本收集包的供應量。

至於現有76個樣本收集點將繼續運作，包括47間醫管局指定普通科門診診所、10間衞生署指定診所和19個位於政府場地的樣本收集點。

以上收集點的服務時間會維持為星期一至五，上午9時至下午1時及下午2時至3時，以及星期六、日及公眾假期上午9時至11時，部分醫管局普通科門診診所於星期日及公眾假期不提供收集服務。

當局提醒，市民如欲索取深喉唾液樣本收集包，可前往47間醫管局指定普通科門診診所、全線121間郵政局或20個港鐵站設置的自動派發機，費用全免，每人限取一個，其他樣本收集點均不會派發深喉唾液樣本收集包。

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責任編輯：余思嵐

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