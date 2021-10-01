【外地確診】55歲男機組人員離港赴澳洲後確診　東涌映灣園賞濤軒第3座須強檢

▲ 55歲男機組人員離港赴澳洲後確診，東涌映灣園賞濤軒第3座須強檢。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（1日）新增4宗輸入個案，有3人由菲律賓抵港，包括一人於竹篙灣檢疫中心確診，餘下一人則由巴基斯坦抵港。四人均已接種新冠疫苗。詳情請見【下一頁】

衞生防護中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名55歲男病人，屬貨機機組人員，亦為獲豁免檢疫人士，居於東涌健東路2號映灣園一期賞濤軒第三座，於9月27日在香港進行檢測，結果呈陰性。

他於9月28日經航班HX2017由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵。他3月10日及4月6日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

病人現時仍於澳洲，中心正繼續與澳洲衞生當局跟進個案。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在指定日子或之前接受強制檢測。

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記者：陳正怡