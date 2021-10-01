【萬聖節2021】城巴開辦萬聖節「鬼車」遊　帶乘客探秘港島恐懼異域

▲ 萬聖節將至，新巴城巴開辦10月限定的「鬼車-異靈21特別班次」。（新巴城巴影片截圖）

10月31日萬聖節即將來臨，除了一貫主題樂園節目外，今年有其他別出心裁的活動可以參加！新巴城巴開辦10月限定的「鬼車-異靈21特別班次」，帶市民探秘港島恐懼異域，市民屆時可登上佈滿詭趣裝飾的開篷巴士，夜遊香港島，由鬧市走入大街小巷，沿途導遊將會解說靈異事件、 都市傳說。 透過不同的生死故事，讓大家認識傳承了香港歷史文化重要一頁的故事，了解地區歷史，反思文化。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

市民10月18日起可在網站報名參加，費用為328元行程，最少15人成團，行程由城巴旅遊有限公司（旅行社牌照號碼：350632）開辦。此外，市民可用消費券付款。

暫時「鬼車」只限10月8日、9日、15日、16日、22日及23日這6個周五及周六運行，晚上8時30分開車，行程長約2小時30分，其間參加行程的乘客會在指定地方下車步行，親身感受恐怖氣氛，至晚上10時30分，參加者於銅鑼灣 EL Dining 享用晚餐後自行解散。

更多健康台最新熱門影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒