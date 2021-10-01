《007：生死有時》報捷單日收逾400萬元　創占士邦系列香港最高開畫票房紀錄

▲ 《007：生死有時》

占士邦系列第25部電影《007：生死有時》（No Time To Die）早前於倫敦舉行的全球首映，不單邀得一眾主演與幕後團隊到場，更榮幸得到英國皇儲查理斯王子、夫人卡美拉、威廉王子及凱特出席，旋即引起全球熱烈討論。

香港觀眾更搶先美國率先上映，在昨日（9月30日）在本港上映，單日開畫票房高達426.8萬元，創下史上007系列香港最高開畫票房外，亦打破2021年非假日香港最高開畫，以及9月開畫票房記錄成為冠軍。