《007：生死有時》報捷單日收逾400萬元 創占士邦系列香港最高開畫票房紀錄 娛樂 15:29 2021/10/01 分享： 熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《007：生死有時》 占士邦系列第25部電影《007：生死有時》（No Time To Die）早前於倫敦舉行的全球首映，不單邀得一眾主演與幕後團隊到場，更榮幸得到英國皇儲查理斯王子、夫人卡美拉、威廉王子及凱特出席，旋即引起全球熱烈討論。 香港觀眾更搶先美國率先上映，在昨日（9月30日）在本港上映，單日開畫票房高達426.8萬元，創下史上007系列香港最高開畫票房外，亦打破2021年非假日香港最高開畫，以及9月開畫票房記錄成為冠軍。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【怒火】恩師陳木勝離世感人生無常 謝霆鋒更注重健康：不想人生留憾 08:00 2021/08/12 【怒火】恩師陳木勝離世感人生無常 謝霆鋒更注重健康：不想人生留憾 【媽媽的神奇小子】無懼辛勞將蘇樺偉奮鬥史拍成電影 谷德昭讚吳君如夠貼地：與時並進keep住有型 13:55 2021/08/15 【媽媽的神奇小子】無懼辛勞將蘇樺偉奮鬥史拍成電影 谷德昭讚吳君如夠貼地：與時並進keep住有型 你可能感興趣 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 18:00 2021/09/02 【尚氣與十環幫傳奇】梁朝偉曾想推辭拍西片 坦言人生觀改變：不想見的人便少見【有片】 【怒火】恩師陳木勝離世感人生無常 謝霆鋒更注重健康：不想人生留憾 08:00 2021/08/12 【怒火】恩師陳木勝離世感人生無常 謝霆鋒更注重健康：不想人生留憾 【媽媽的神奇小子】無懼辛勞將蘇樺偉奮鬥史拍成電影 谷德昭讚吳君如夠貼地：與時並進keep住有型 13:55 2021/08/15 【媽媽的神奇小子】無懼辛勞將蘇樺偉奮鬥史拍成電影 谷德昭讚吳君如夠貼地：與時並進keep住有型 荷里活 動作片 網絡熱話 電影