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【酷熱天氣】國慶日天氣酷熱　橫瀾島錄得37.9度為全港最熱

社會 15:58 2021/10/01

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今天（1日）是國慶日，酷熱天氣警告現正生效 ，正午時分多區氣溫炎熱，最高氣溫達33度。(經濟日報資料圖片)

今天（1日）是國慶日，酷熱天氣警告現正生效 ，正午時分多區氣溫炎熱，最高氣溫達33度，其中橫瀾島錄得37.9度高溫，上水亦錄得34.6度。天文台預料今日下午部份時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴。

天文台於今早9時45分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。天文台指，廣東沿岸風勢微弱。同時，驟雨正影響該區。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右。當中橫瀾島錄得最高氣溫達到37.9度，是全港最熱，亦打破該站自1968年以來10月最高溫記錄。長洲錄得35.2度，大美督錄得35度，上水、元朗公園、赤鱲角、啟德跑道公園、石崗都錄得34度或以上。

根據天文台資料，歷年最熱的10月1日為1890年，當日錄得最高氣溫34.2度，而2019年10月1日的最低氣溫也高企於28.4度，是歷年最高；由1884年有紀錄至今，天文台於10月錄得的酷熱天氣日數最多只有2日，為1890年，而今年剛踏入10月首天已佔其中一日。

天文台表示，本港地區下午及今晚天氣預測方面，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴，今晚大致多雲，吹微風。展望明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨 。下周初風勢清勁 ，有幾陣驟雨。

至於本港九天天氣預報顯示， 一股清勁偏東氣流會在下週初抵達廣東沿岸，並為該區帶來幾陣驟雨。天文台預料，一個廣闊低壓區，會在下週中後期為南海中北部帶來不穩定天氣，並逐漸發展，該區風勢頗大。

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責任編輯：洪芷晴

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