【十一國慶】陳肇始出席中醫中藥界國慶電影欣賞會　欣賞電影《我和我的祖國》

▲ 食物及衞生局局長陳肇始出席「香港中醫中藥界慶祝中華人民共和國成立72周年電影欣賞會」。（陳肇始FB）

今年為中華人民共和國成立72周年，本港多區舉行慶祝活動。食物及衞生局局長陳肇始表示，剛出席「香港中醫中藥界慶祝中華人民共和國成立72周年電影欣賞會」，與中醫藥界翹楚聚首一堂，透過欣賞電影《我和我的祖國》，一同慶祝國慶72周年。

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她表示，香港在回歸以來一直背靠祖國，受惠於祖國的蓬勃發展。國家《十四五規劃綱要》支持港澳更好融入國家發展大局，深化粵港澳合作、建設粵港澳大灣區，為香港帶來更多發展機遇！《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案（2020-2025年）》充分展示了國家對香港中醫藥發展的大力支持，香港中醫藥界定必迎來更大發展。

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記者：曾卓鋒

我和中醫藥界朋友一同祝願祖國富強昌盛、香港安定繁榮、市民健康幸福！