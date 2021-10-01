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【珠澳通關】澳門入境珠海後維持14天檢疫隔離　賀一誠致歉指粵突提高防疫要求

社會 16:26 2021/10/01

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澳門入境珠海後維持14天檢疫隔離，賀一誠致歉指粵突提高防疫要求。（經濟日報資料圖片）

澳門近日新冠疫情再現，當局昨午夜前公布維持澳門同珠海現有通關措施，入境珠海須檢疫隔離14天，大批於關前等候的市民及外僱一度鼓譟。澳門行政長官賀一誠為有關安排致歉，又解釋廣東省衞健委因應珠海航展和廣交會，突然提高對澳門的防疫要求，會跟進更新兩地可行的防疫措施指引，再報請中央審批後實行。

澳門特區政府與廣東省政府、珠海市政府昨日就珠澳疫情防控與口岸通關事宜，進行三方視頻會議，經過長時間磋商，粵方基於疫情防控考慮決定於9月30日24時後，仍然繼續維持現行疫情防控措施，經珠澳口岸入境人士需14天集中隔離醫學觀察。

澳門行政長官賀一誠為澳門入境珠海未能於零時恢復免隔離14天致歉，稱廣東省衞健委因應珠海航展和廣交會，突然提高對澳門的防疫要求，令當局措手不及，對暫時未能通關向市民致歉，強調官員已經盡力。

他又稱，廣東省衞健委指廣東省內有29名澳門居民，與近日澳門確診個案有相同軌跡，認為疫情仍存在蔓延危機，亦認為澳門沒有管控黃碼區居民「只進不出」，認為「黃碼」人士應於區內隔離，與持「紅碼」人士看齊。

不過賀一誠稱，相關做法有違早前的協議，故未有接受；並已親自向國家衞健委了解情況，對方表示對省衞健委突然改變做法並不知情。賀一誠不評論事件是否影響他和政府的威信，但承認事件令包括他和有需要的市民、僱員失望。

賀稱，會跟進更新兩地可行的防疫措施指引，再報請中央審批後實行，並於原有指引下加強對黃碼區人士的核酸檢測等措施，繼續爭取早日恢復澳門入珠海免除隔離通關。

就廣東衞健委建議黃碼區居民「只入不出」，澳門社會文化司司長歐陽瑜回應指衞生部門會研究，認為黃碼區人士受感染的機會較低，故維持現有的機制，但會增加核酸檢測的次數，未來政府會因應疫情變化作動態調整，倘若有需要加強黃碼區的防疫措施，會盡快對外公佈。

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責任編輯：陳正怡

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