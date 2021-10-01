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【明星扮靚】娛圈慳妹大方推介平價好物　 衛詩雅分享面霜隱藏用法

娛樂 17:31 2021/10/01

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

衛詩雅（Michelle）大方推介平價好物。

有「娛圈慳妹」之稱的衛詩雅（Michelle）向來鍾情使用便宜兼實用的產品，她經常大方推介平價好物，讓大家齊齊受惠。

衛詩雅最近分享平價護膚品牌NIVEA面霜的隱藏用法，她親身示範及分享心得。

【不日成婚】衛詩雅5歲姪女客串成亮點　陳家樂難忘埋位前密集排戲

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網上一直有傳該護膚品牌的面霜是LAMER的平價替代品，每盒售價約60多元港幣便能有名牌面霜的功效。

Michelle形容：「此平價好物的質地很稠，有如雪花膏一樣」她說：「如在夏天使用，便可能稍微偏油，但若然在酒店隔離期間需要長期開冷氣，或冬天時使用，絕對是不錯的選擇。」

最新影片推介：Lokman+AK專訪

【不斷增值】衛詩雅資產曬冷挑戰做「牌王」　逆境自強由住公屋變小富婆

Michelle透露：「在皮膚敏感期間，使用其他護膚品都很容易敏感，只能塗抹此品牌的面霜。持續使用數天後，皮膚明顯變好，即使在素顏狀態也很有光澤，更有收毛孔的效果。」

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她極力推薦這款平價「萬用膏」，「潤膚、護髮，是酒店隔離必備護膚品，一罐全身都用得！」

最新影片推介：鄭麗莎專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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