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【十一國慶】3名司長網上發文賀國慶　李家超：街頭洋溢歡樂祥和氣氛

政治 16:45 2021/10/01

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李家超指出，今日是完善選舉制度後的首個國慶日，反映社會安全穩定。（李家超網誌）

適逢今日是國慶日，3名司長分別在網上發網誌或帖文慶祝。其中，政務司司長李家超的網誌，以「國慶氣氛熱烈　香港展新篇章」為題，形容街頭洋溢着歡樂祥和的節日氣氛，又強調國家一直都是香港的堅強後盾。

李家超表示，今早與行政長官和其他司局長，在金紫荊廣場出席國慶升旗禮，感覺特別深刻和激動。他強調，今次是特區第二次在金紫荊廣場慶典中，採用中式步操舉行升旗禮，形容是充分體現了國家主權。

李同時指出，今日是完善選舉制度下，成功舉辦了首場選舉﹙選委會選舉﹚後的首個國慶日，反映社會安全穩定。他又指，在港九新界多區掛滿國旗和區旗的旗海，街頭洋溢着歡樂祥和的節日氣氛，亦有很多市民在旗海中興奮地拍照和擺姿勢，氣氛熱情高漲。

他強調，今年也是香港回歸祖國24周年，國家一直都是香港的堅強後盾，《香港國安法》和完善選舉制度，為香港長治久安奠下堅實基礎。他又指，國慶日亦提醒大家國家觀念和國家安全的重要性，政府會不斷推展培育青年的工作，尤其在國家觀念及愛國意識方面。

財政司司長陳茂波在升旗禮後，在社交網站上載自拍相片。（陳茂波Facebook）

財政司司長陳茂波則在升旗禮後，在社交網站上載自拍相片，又表示：「祝賀國家繁榮昌盛、人民生活幸福、各位朋友國慶節快樂！」

此外，律政司司長鄭若驊，今日亦以「國家成就舉世矚目」為題發表網誌，強調國家經過多年的努力和自強不息，克服無數嚴峻的考驗和挑戰，已走向繁榮富強，成就舉世矚目。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明

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