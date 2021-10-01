多名局長和立法會議員趁國慶日落區探基層（多圖）

▲ 徐英偉和陳恒鑌探訪劏房戶。（徐英偉Facebook圖片）

中聯辦主任駱惠寧國慶前夕落區探訪漁民、「籠屋」住戶，明言更重視直接聽取基層市民呼聲，更公開要求須加大力度解決住房問題。

有見及此，過往不時探訪劏房戶、更曾親身試瞓棺材房的新民黨主席葉劉淑儀，今日除了讚賞中央「貼地」之外，亦大鬧港府官員在體察民情方面未見力度，直言除了出席各式各樣活動外，並未真正走入群眾，質問道︰「特區政府一眾官員，你們醒覺了沒有？」

不過，民政事務局局長徐英偉似乎不同意葉太所言，在其社交平台下留言，指自己昨天和今天都走入群眾，又話希望和葉太一起走入社區，更附上鏈接，是他和民建聯立法會議員陳恒鑌走訪荃灣劏房戶的情景。

走訪基層的局長，還有公務員事務局局長聶德權，以及財經及庫務局局長許正宇。聶德權選擇自己讀中學的地方——觀塘翠屏邨，探訪長者，與他們閒話家常，「談家居環境、談起居生活。」他更呼籲大家，包括公務員團隊，為社區、為長者獻出關懷。

而許正宇則和政助葉俊廉，聯同民建聯立法會議員張國鈞、柯創盛等人，先後到華富邨、順利邨和安泰邨，親身與市民交流互動，分享生活點滴。他說，這是一個很好的機會多聽意見，讓政府政策和工作更貼民心。

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除了多名局長，亦有其他立法會議員落區，今日適逢第2期消費券發放，實政圓桌立法會議員田北辰到荃灣探訪8個劏房戶，田北辰就用自己剛到手的2000元消費券，再自費1000元，買了8包10kg的大米和書券。

有人探劏房戶，但亦有立法會議員落區接觸年輕人，民建聯鄭泳舜就和油尖旺的後生仔，打了一場國慶盃籃球友誼賽，徐英偉亦有參與。鄭泳舜希望，政府推出更多措施，幫助年輕人，尤其是青年運動員。

中聯辦明言，未來一周會深入基層社區，之後的落區活動更會「常態化」。政圈估計，港府官員、立法會議員等人亦會紛紛效仿，將落區常態化。

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