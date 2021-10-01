  • 30°C
香港時間 : 20211001日 (週五) 20:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

多名局長和立法會議員趁國慶日落區探基層（多圖）

政治 16:48 2021/10/01

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

徐英偉和陳恒鑌探訪劏房戶。（徐英偉Facebook圖片）

中聯辦主任駱惠寧國慶前夕落區探訪漁民、「籠屋」住戶，明言更重視直接聽取基層市民呼聲，更公開要求須加大力度解決住房問題。

有見及此，過往不時探訪劏房戶、更曾親身試瞓棺材房的新民黨主席葉劉淑儀，今日除了讚賞中央「貼地」之外，亦大鬧港府官員在體察民情方面未見力度，直言除了出席各式各樣活動外，並未真正走入群眾，質問道︰「特區政府一眾官員，你們醒覺了沒有？」

不過，民政事務局局長徐英偉似乎不同意葉太所言，在其社交平台下留言，指自己昨天和今天都走入群眾，又話希望和葉太一起走入社區，更附上鏈接，是他和民建聯立法會議員陳恒鑌走訪荃灣劏房戶的情景。

走訪基層的局長，還有公務員事務局局長聶德權，以及財經及庫務局局長許正宇。聶德權選擇自己讀中學的地方——觀塘翠屏邨，探訪長者，與他們閒話家常，「談家居環境、談起居生活。」他更呼籲大家，包括公務員團隊，為社區、為長者獻出關懷。

而許正宇則和政助葉俊廉，聯同民建聯立法會議員張國鈞、柯創盛等人，先後到華富邨、順利邨和安泰邨，親身與市民交流互動，分享生活點滴。他說，這是一個很好的機會多聽意見，讓政府政策和工作更貼民心。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

除了多名局長，亦有其他立法會議員落區，今日適逢第2期消費券發放，實政圓桌立法會議員田北辰到荃灣探訪8個劏房戶，田北辰就用自己剛到手的2000元消費券，再自費1000元，買了8包10kg的大米和書券。

有人探劏房戶，但亦有立法會議員落區接觸年輕人，民建聯鄭泳舜就和油尖旺的後生仔，打了一場國慶盃籃球友誼賽，徐英偉亦有參與。鄭泳舜希望，政府推出更多措施，幫助年輕人，尤其是青年運動員。

中聯辦明言，未來一周會深入基層社區，之後的落區活動更會「常態化」。政圈估計，港府官員、立法會議員等人亦會紛紛效仿，將落區常態化。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

相關文章

【未來香港】夏寶龍：住房問題必將改善　將告別劏房、籠屋
16:00 2021/07/16
【未來香港】夏寶龍：住房問題必將改善　將告別劏房、籠屋
【劏房悲歌】月花2千租兩呎半劏房床位　住客遭木蝨咬比露宿街頭更苦
16:50 2021/09/12
【劏房悲歌】月花2千租兩呎半劏房床位　住客遭木蝨咬比露宿街頭更苦
【劏房租管】政府倡下調續租劏房的加租上限　封頂由15%修訂至10%
17:33 2021/09/13
【劏房租管】政府倡下調續租劏房的加租上限　封頂由15%修訂至10%
【長者悲歌】劏房七旬翁每日洗腎3次靠妻照顧　兩老領免費飯吃過期食物度日
13:09 2021/09/22
【長者悲歌】劏房七旬翁每日洗腎3次靠妻照顧　兩老領免費飯吃過期食物度日
【十四五規劃綱要】駱惠寧指香港要牢牢抓住新一輪歷史發展機遇　籲「做好今天才能贏得明天」
10:40 2021/08/23
【十四五規劃綱要】駱惠寧指香港要牢牢抓住新一輪歷史發展機遇　籲「做好今天才能贏得明天」
駱惠寧國慶前夕訪「籠屋」住戶　促加大力度解決房屋問題
21:45 2021/09/30
駱惠寧國慶前夕訪「籠屋」住戶　促加大力度解決房屋問題

你可能感興趣

【未來香港】夏寶龍：住房問題必將改善　將告別劏房、籠屋
16:00 2021/07/16
【未來香港】夏寶龍：住房問題必將改善　將告別劏房、籠屋
【劏房悲歌】月花2千租兩呎半劏房床位　住客遭木蝨咬比露宿街頭更苦
16:50 2021/09/12
【劏房悲歌】月花2千租兩呎半劏房床位　住客遭木蝨咬比露宿街頭更苦
【劏房租管】政府倡下調續租劏房的加租上限　封頂由15%修訂至10%
17:33 2021/09/13
【劏房租管】政府倡下調續租劏房的加租上限　封頂由15%修訂至10%
立法會選舉 中聯辦 田北辰 柯創盛 張國鈞 許正宇 葉劉淑儀 駱惠寧 政治

最高瀏覽

【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
今日 12:45
【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
【無性婚姻】日本人夫結婚13年漸失性趣　准妻另結新歡帶男友回家同居
17:07 2021/09/30
【無性婚姻】日本人夫結婚13年漸失性趣　准妻另結新歡帶男友回家同居
【靚太安樂窩】「淘精」港媽13年花近208萬　4大精明慳家貼士教你淘高質正貨
11:12 2021/09/30
【靚太安樂窩】「淘精」港媽13年花近208萬　4大精明慳家貼士教你淘高質正貨