【公屋儲毒】情侶涉以公屋單位作毒品儲存中心　涉嫌販毒被警方拘捕

▲ 警方發現有人以公屋單位用作毒品儲存中心，檢獲約7.5公斤懷疑冰毒。(曾秋文攝)

警方發現有人以公屋單位用作毒品儲存中心，檢獲約7.5公斤懷疑冰毒，市值約500萬元 ，拘捕一對情侶，年齡分別21和16歲，明日在粉嶺裁判法院提堂。 警方表示，以公屋單位進行不法活動，有可能被房屋署終止租約及被檢控，警告切勿以身試法。



毒品調查科根據線報，發現有人利用公屋用作販毒用途，昨日(9月30日)在大埔大元邨目標大廈外埋伏，待目標人物離開時上前截查，在他手持的紙袋中搜出約1.5公斤冰毒，當場將其拘捕。警員隨後將疑犯押返住所搜查，再檢獲約6公斤冰毒和一批毒品包裝工具，總值約500萬元。警員同時拘捕單位內一名女子，被捕2人分別21歲和16歲的，報稱無業和學生，其中男疑犯暫被控2項「販運危險藥物」罪，明日(2日)在粉嶺裁判法院提堂。

毒品調查科行動組3B隊高級督察廖秉科指，留意到毒販利誘青少年參予販毒活動，他勸喻青少年不要因搵快錢誤墮法網。此外，如公屋單位住顧觸犯與毒品相關的法例，有機會被房署終止租約。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，「販運危險藥物」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁 。

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記者：曾秋文