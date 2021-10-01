【談婚論嫁】花錢餵流浪貓不想生仔拒借錢買樓　40歲男不滿女友6宗罪想悔婚

▲ 40歲男不滿女友花錢餵流浪貓、不想生仔等，想悔婚。

婚姻是雙方對彼此的一生承諾！去到談婚論嫁要認真考慮。台灣一名將近40歲的男士跟不到30歲的女友計劃結婚，可是他嫌女友沒儲錢、不肯向父母借錢買樓、花錢餵流浪貓、不想生仔等，男方在網絡大呻想悔婚，被一眾網民抨擊。

該名男網民日前向facebook專頁「靠北女友my girl」投稿，他分享自己的拍拖狀況，正計劃和已拍拖3年的女友結婚。他認為自己的條件不錯，快40歲，高170cm、體重約70，年薪120萬台幣（約33.5萬港元），存款200萬台幣（約56萬港元），名下有車，父母會負擔房貸首期。

女友方面，他大讚外在條件不俗，年紀比他小，只有約30歲，身高160cm、體重不到50kg。男友形容女友身材臉蛋都不錯，在路上會被搭訕的那種。此外，女友年薪約80萬台幣左右（約22萬），個性正直善良，很愛小動物，有養貓，是義工會幫忙照顧流浪貓，從以上資料所見，女友人美心善。

大數女友「6宗罪」想悔婚

可是，男友列舉了以下6點，令他不想跟女友結婚︰

1. 沒儲錢

他翻查女友的記帳，發現她一年花在自己生活和購物快40萬台幣（約11.2萬港元），在貓身上花了20幾萬台幣（約5.6萬港元），有感她1年根本沒存多少錢，她自己講是儲了50萬台幣（約14萬港元），有感女友欺騙他。

2. 花錢餵流浪貓

男友問她結婚後能否不要再花錢救流浪貓，專心養自己的貓就好，女友說再考慮，態度敷衍。

3. 不懂做家務

現在女友跟家人同住，甚麼事都由家人幫她處理好，令她不會煮飯，連洗衣機都不會用，男友擔心結婚後可能都是他做家務。

4. 不想生小朋友只想養貓

問女友生小孩的問題，她表示沒錢不想生育，只想養貓就好。男方埋怨女友明明快30歲了，還不認真思考會不會之後生不出來。

5. 單親家庭成長

男友擔心在單親家庭長大的女友可能有一些隱性的個性問題。另外，她爸爸的在外面欠債，怕以後欠債由女兒負責。

6. 拒借錢買樓

在討論買樓時，女方表示願意一起供樓，但沒辦法畀首期，男友要她跟爸媽借錢，她直說沒辦法，表示也沒錢舉行婚禮。男友要她節儉些，不要愛化妝打扮買衣服，也不要一直救貓，談及以上有關話題，男友有感平常溫柔聽話的女友，居然指著他大罵。

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網民大罵不要害了女友

男友綜合以上所述，直言「讓我開始懷疑女友到底是不是對的人？」，他的言論引起網民劣評，紛紛叫他不要結婚，不要害了女友，女友值得遇上更好的男人。更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳