【周末好去處】炮台山最新海濱公園開放　免費親子寵物空間賞日落美景

▲ 炮台山東岸公園可免費賞海景，值得一遊。

香港有值得引以為傲的維多利亞港，現在愈來愈多地方可免費觀賞漂亮海景。繼上半年灣仔至中環一帶的海濱長廊開放，現在東區亦有全新炮台山海濱東岸公園主題區，更設有打卡位、休憩設施及平衡車地帶，難怪一開幕即吸引市民前往。

以往炮台山未必是港人會刻意踏足的地方，這個位於天后與北角之間的地段，以商業及住宅為主，後街則為車房及工業大廈。細看這一區，除了已圍板的皇都戲院，其實還有很多有趣地方值得發掘，多得有全新的炮台山海濱東岸公園，成為最佳藉口去這區走走。

▲ 炮台山海濱東岸公園為首條開放給公眾的防波堤，與盡頭的排風口成為一大地標。（張頌婷攝）

交通方便配套齊備

前往不算困難，離炮台山港鐵站約10分鐘路程，經油街轉入電氣道，由屈臣道向着海邊方向一直走就到。公園本來連接銅鑼灣避風塘，不過現時路徑暫未開放，因此只得這個方法前往。沿途有便利店及超市可作補給，屈臣道亦有咪錶位及停車場，方便駕車人士直達。

走進公園內，即見到一大片空間，沒有東區走廊遮檔，整個公園面積達9,800平方米，開揚感十足，將來一定是觀賞煙花的絕佳位置。入口處設有飲水機，不過因疫情未能使用，亦有臨時洗手間。園中有一個貨櫃，展示出由時裝設計師以海濱為靈感的作品，為公園開幕日時裝表演的服飾，將展出至10月2日。

親子寵物同樂

海濱長廊長約360米，建築師以「窗戶」為設計概念，把大小不一的窗框融入欄桿、戶外裝置及矮壆的設計，遊人所見的景色仿似是從一扇窗向外望。設有一片假草地，亦有大量設有遮陽的木座椅，不少遊人席地而坐，享受市區難得的悠閒氣息。公園更是寵物友善，不少人帶同愛犬來散步。

另一邊則是兒童平衡車試驗空間，路上畫有彎彎曲曲的路綫，而且有一個個鮮黃色的門框，猶如終點綫一般，小朋友們都沿着路綫「飈車」。不過因為空間沒有任何圍欄，因此走在上面時，也要小心留意「交通情況」以免發生碰撞。

繼續沿海邊走，就有一個巨型的VICTORIA HARBOUR字樣打卡位，遊人可以坐在英文字之中，拍出獨特的照片。這兒亦設有兩條小小的遊樂滑梯和安全地墊，讓小朋友在此玩樂奔跑，不過略嫌設施太少，較適合幼兒遊玩。

▲ 公園佔地相當廣闊，即使平日人流極多，但也不覺擠迫。（張頌婷攝）

▲ 兒童平衡車試驗空間地上劃了不同顏色的路綫，讓小朋友「風馳電掣」。（張頌婷攝）

▲ 大型字樣是最佳打卡位，晚上更會亮燈。（張頌婷攝）

零死角絕美日落位

在遊樂區後，則是公園的亮點--第一條於維港內正式向公眾開放的防波堤。防波堤長約100米，可在維港內海以新角度欣賞海岸綫。在防波堤末端的「巨蛋」，為中環灣仔繞道東面排風口，設計美感見仁見智，不過在蛋下可近乎360度飽覽維港景色，不少港人也樂於在此影相打卡。留意防波堤沒有圍欄，跨過就是石墩及海邊，帶小朋友或寵物前往，要小心失足。

這邊完全無遮無檔，設有小量可供攤坐的太陽凳以及大大小小的木座椅，太陽猛烈時也頗曬。公園24小時開放，不妨在黃昏時份前來，同時可以享受夕陽西下的Magic Hour景致，入黑後兼能欣賞香港的天際綫夜景。

至於灣仔一帶的海濱長廊，有望於本年底開放「渡輪碼頭畔主題區（第二期）」、「水上運動及康樂主題區（第二期）」，以及「活力避風塘主題區」，將維港海濱進一步延伸至25公里。

東岸公園主題區（第一期）

地址：炮台山屈臣道

▲ 排風口設計科幻，酷似巨型的蠶繭，可繞向外面享受完全無遮檔的維多利亞港海景。（張頌婷攝）

▲ 日落時份可望見夕陽徐徐西下，相信會成為情侶們浪漫的拍拖勝地。（張頌婷攝）

▲ 公園為寵物友善，不少狗主來遛狗。（張頌婷攝）

70年代舊商場翻生

炮台山亦有不少充滿地道及文化氣息的好去處，藝文空間有「油街實現」，這個香港二級歷史建築本來是為香港皇家遊艇會總部，後來曾為政府職員宿舍及倉庫。現時成為推廣視覺藝術的展覽及活動中心，不時舉辦展覽及活動，可免費入場參觀。

另一個好去處，是位於京華街的富利來商場，這個曾被視為死場的舊式商場，本來多為空置店舖，後來獲有心人進行活化，引入不少特色獨立小店，讓這個商場「起死回生」。商場格局如尖沙咀的利時商場，保持70、80年代的氣氛，陳年的階磚地板、木門柄及塑膠舊招牌已買少見少，中間更有一座旋轉樓梯，如走入了時光隧道般，相當有趣。

▲ 商場保留昔日的氛圍設計，感覺如時光倒流般。（張頌婷攝）

創意小店進駐

商場有地下及樓上兩層，部分已人去樓空，信件、雜物堆積如山。文青小店主要集中在一樓，有由活化計劃發起人開設、售賣絕版懷舊玩意的「阿叔商店」；以及賣各類潮流戶外物品的「大叔」、日本精品雜貨「八八九九」、自家手製果乾「阿比」、手機殼及電腦套設計品牌「宇宙漫步」、售賣二手書、黑膠唱片及卡式帶的「伯店」、文青花店Bamboo及人氣深水埗選物店MIDWAY的Pop-up店等等。

當中還有一間圖書館「足跡書房」，可讓人免費逗留打書釘，以及作為休息放鬆的驛站。因為租金合理，比起一式一樣只有連鎖品牌的大商場，更有不同的可能性和創意。現時總共有十數間個性小店及工作坊，不少正在裝修中，商店約於下午才營業，部分因為試業而開業時間飄忽，來逛就要碰碰運氣了。

▲ 場內二手服飾、雜貨精品一應俱全，裝潢極有心思，絕非倒模式的商店。（張頌婷攝）

富利來商場

地址：炮台山京華道9至27號

記者：張頌婷