【搶購底褲】Anson Lo+AK拍內褲廣告「前妻」掃貨　「前夫」被迫做model扮開心逐條試穿

▲ 有「前妻」大手買入CK內褲迫老公做model試穿，令「前夫」非常無奈。

MIRROR兩位成員江𤒹生（AK）和「教主」盧瀚霆（Anson Lo）齊齊當上Calvin Klein Underwear的代言人，引起粉絲哄動。不少「前夫」連日來在facebook群組大呻，指「前妻」大手購入CK內褲支持偶像，更迫老公做model逐條試穿，事前完全無問過他們是否喜歡。

近日Anson Lo和AK的噴血性感照在社交平台洗版，該品牌的分店也換了兩人的廣告海報，顧客凡買滿指定金額更有偶像禮品送，吸引了一大班「前妻」到場打卡及大手買入內褲。

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有前夫在facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」中發文表示，老婆已經買了一堆新內褲給他，「買咗返嚟即刻洗一次，然後叫我做Model，逐條換嚟試。佢話，覺得我可以成為AL/AK。」

Anson Lo靚相︰

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「前夫」無奈道，其實自己不太喜歡穿該品牌的內褲，但表面上仍要扮到好開心，且心底卻擔心另一件事。

你有心買俾我唔緊要，你唔好碌我張卡。我喺度強烈呼籲，問咗前夫鍾唔鍾意先好買。

AK靚相︰

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另一名「前夫」發文開玩笑稱，「前妻」也把他的內褲全掉，準備去買Anson Lo和AK代言的內褲。還有網民替一名「前夫」匿名發文稱，他的老婆購入了一條綠色的內褲，「由頭綠到尾」。他呼籲「前妻」們要理性消費，因老公穿同一款內褲不會變成Anson Lo或AK。

你買咗條底褲迫埋佢哋著，都唔會隨底褲附送腹肌㗎！請大家理性消費！CK底褲系列不會附送腹肌……兩個ANSON圖片只供參考，一切以實物為準。

網民︰買俾你好過買俾其他人

不少網民爆笑稱，老婆肯買底褲給老公已經好好，難道想她們買給其他人？又有人感謝「鏡仔」終於代言男性用品。更多網民留言點擊下圖︰

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責任編輯︰王明芳