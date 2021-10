【銀髮女神】迎來60歲生辰撰長文抒發感受　葉蒨文銀髮造型慶登六：我享受優雅地變老

▲ 葉蒨文以白髮造型度過60歲生日。

不少女士們也想盡方法「凍齡」,希望尋求抗老、逆齡的小秘方,不過剛「登六」的葉蒨文(Sally)卻以白髮look示人!葉蒨文昨日於社交平台分享慶生照片,更撰長文抒發踏入60歲的感受,Sally對人生的意義和審美標準有不同的睇法,她享受自己優雅地老去,不介意以銀髮look示人,當中她寫道:「Lam 很喜歡我這樣,現在我可以和他作伴,我們看上去像雙胞胎」。

▲ 剛「登六」的葉蒨文以銀髮造型示人。 (取自Facebook)

昨日迎來60歲生日的葉蒨文於個人facebook分享數張慶生照片,雖然丈夫林子祥在內地工作而未能一起慶祝,不過Sally有繼子林德信、歌手李幸倪和李樂詩相伴慶生。

Sally更分享數張單人照,只見她未有染黑頭髮,以銀髮造型示人,反添幾份型格,其實60歲的Sally保養得不錯,身型纖瘦之餘,氣色很好。不少網民送上生日祝福外,更留言大讚Sally很漂亮。

▲ 葉蒨文跟家人和朋友慶祝生日。 (取自Facebook)

此外Sally撰千字文抒發「登六」感受,說到悠然邁入「6」字頭的歲月,她以「大腦一片空白」來形容。Sally謂60年過去了,在過往每分每秒間她曾追逐過很多,經歷了不少起落,現在的她只追求簡單的生活。

她寫道:「自己真正渴望和想要的,只是一個簡單的微笑,溫暖,理解,一個暖心的擁抱,一通電話,或者現在更流行的,問好的一條短信,一個健康強壯的身體,很多很多笑聲,連結,交流以及愛。」

雖然已年屆60,不過Sally仍抱持努力學習的心態,她寫道:「我知道還有太多東西需要學習,感覺自己必須不斷學習成長,才能成為最好的自己。」

▲ 葉蒨文享受優雅地老去。 (取自Facebook)

Sally續說對美麗的標準,有著重新的定義,她寫道:「我曾經所理解的美,對於現時的我而言,已經沒有了當初的意義。現在,我所抱持的真正的美,是內心的愛與美,以及令人驚嘆的大自然所賦予的,環繞著我們的一切。」

Sally感激人生走到這階段,健康,精神,頭腦和身體都很好,每一天對她來說都是驚喜,已經「登六」的她似乎不怕變老,她寫著:「我將享受優雅地變老,努力地做到最好,成為最好的自己,珍惜和照顧匆匆而過的每一天,它們就像既稀有又美麗的珠寶。」

▲ 之前葉蒨文也有染黑頭髮。 (取自Facebook)

沒有染黑頭髮的Sally希望分享真實的自我,她覺得容貌及心靈同樣重要,「我只想做完完全全的,真正的自己!希望你們能夠接受這樣的我,白頭髮,和可愛的皺紋! Lam 很喜歡我這樣,因為現在我可以和他作伴,我們看上去像雙胞胎! 」

最後Sally為大家送上祝福,她說:「祝大家永遠幸福開心健康,愛自己,愛周圍的所有人,愛周圍的一切!相信我… 我們所擁有的和需要的一切,就是愛!MUAH MUAH MUAH with 60 YEARS OF BLESSINGS! YEHHHHH!!!!ALL MY LOVE!! SALLY!!!」

現年60歲的葉蒨文早於1979年於台灣出道,其後於1984年轉往香港發展,在導演楊凡引薦之下,Sally跟林子祥合唱一曲《重逢》,之後Sally更憑著由林子祥作曲、其初試啼聲的廣東歌《零時十分》一炮而紅,其後Sally跟林子祥日久生情,林子祥於1994年跟前妻離婚後,翌年公開了與葉蒨文的情侶關係,1996年兩人登記結婚,一直相愛25年,直到近年才淡出歌壇,過著半退休的生活。