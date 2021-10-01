【銀髮女神】迎來60歲生辰撰長文抒發感受　葉蒨文銀髮造型慶登六：我享受優雅地變老

▲ 葉蒨文以白髮造型度過60歲生日。

不少女士們也想盡方法「凍齡」，希望尋求抗老、逆齡的小秘方，不過剛「登六」的葉蒨文（Sally）卻以白髮look示人！葉蒨文昨日於社交平台分享慶生照片，更撰長文抒發踏入60歲的感受，Sally對人生的意義和審美標準有不同的睇法，她享受自己優雅地老去，不介意以銀髮look示人，當中她寫道：「Lam 很喜歡我這樣，現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎」。

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▲ 剛「登六」的葉蒨文以銀髮造型示人。 （取自Facebook）

昨日迎來60歲生日的葉蒨文於個人facebook分享數張慶生照片，雖然丈夫林子祥在內地工作而未能一起慶祝，不過Sally有繼子林德信、歌手李幸倪和李樂詩相伴慶生。

Sally更分享數張單人照，只見她未有染黑頭髮，以銀髮造型示人，反添幾份型格，其實60歲的Sally保養得不錯，身型纖瘦之餘，氣色很好。不少網民送上生日祝福外，更留言大讚Sally很漂亮。

▲ 葉蒨文跟家人和朋友慶祝生日。 （取自Facebook）

此外Sally撰千字文抒發「登六」感受，說到悠然邁入「6」字頭的歲月，她以「大腦一片空白」來形容。Sally謂60年過去了，在過往每分每秒間她曾追逐過很多，經歷了不少起落，現在的她只追求簡單的生活。

她寫道：「自己真正渴望和想要的，只是一個簡單的微笑，溫暖，理解，一個暖心的擁抱，一通電話，或者現在更流行的，問好的一條短信，一個健康強壯的身體，很多很多笑聲，連結，交流以及愛。」

雖然已年屆60，不過Sally仍抱持努力學習的心態，她寫道：「我知道還有太多東西需要學習，感覺自己必須不斷學習成長，才能成為最好的自己。」

▲ 葉蒨文享受優雅地老去。 （取自Facebook）

Sally續說對美麗的標準，有著重新的定義，她寫道：「我曾經所理解的美，對於現時的我而言，已經沒有了當初的意義。現在，我所抱持的真正的美，是內心的愛與美，以及令人驚嘆的大自然所賦予的，環繞著我們的一切。」

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Sally感激人生走到這階段，健康，精神，頭腦和身體都很好，每一天對她來說都是驚喜，已經「登六」的她似乎不怕變老，她寫著：「我將享受優雅地變老，努力地做到最好，成為最好的自己，珍惜和照顧匆匆而過的每一天，它們就像既稀有又美麗的珠寶。」

▲ 之前葉蒨文也有染黑頭髮。 （取自Facebook）

沒有染黑頭髮的Sally希望分享真實的自我，她覺得容貌及心靈同樣重要，「我只想做完完全全的，真正的自己！希望你們能夠接受這樣的我，白頭髮，和可愛的皺紋! Lam 很喜歡我這樣，因為現在我可以和他作伴，我們看上去像雙胞胎! 」

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最後Sally為大家送上祝福，她說：「祝大家永遠幸福開心健康，愛自己，愛周圍的所有人，愛周圍的一切！相信我… 我們所擁有的和需要的一切，就是愛!MUAH MUAH MUAH with 60 YEARS OF BLESSINGS! YEHHHHH!!!!ALL MY LOVE!! SALLY!!!」

現年60歲的葉蒨文早於1979年於台灣出道，其後於1984年轉往香港發展，在導演楊凡引薦之下，Sally跟林子祥合唱一曲《重逢》，之後Sally更憑著由林子祥作曲、其初試啼聲的廣東歌《零時十分》一炮而紅，其後Sally跟林子祥日久生情，林子祥於1994年跟前妻離婚後，翌年公開了與葉蒨文的情侶關係，1996年兩人登記結婚，一直相愛25年，直到近年才淡出歌壇，過著半退休的生活。