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【美甲意外】少女美甲後拇指腫痛流膿　慘染蜂窩性組織炎需截指保命

食用安全 18:18 2021/10/01

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少女美甲後拇指腫痛流膿，慘染蜂窩性組織炎需截除拇指。

美甲慘變截指！巴西一名少女到美甲店美甲後，覺得大拇指腫痛，甚至發黑流膿。求醫後證實她感染蜂窩性組織炎，需要截除拇指。事故起因，相信是貼假指甲時，手指有傷口，引發感染。

拇指仍持續滲出膿液及劇痛。

據英國《太陽報》報道，Jenneffer Souza平時就有美甲習慣，日前去美甲店做了玻璃纖維美甲。但幾日後，她的指甲開始紅腫、疼痛，起初她不以為意，直至手指腫痛得難以工作，她才到醫院求醫。

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當時醫生給她開了消炎藥、抗生素等藥物，但她的拇指仍持續滲出膿液及劇痛，於是再次求醫。經詳細檢查後，醫生判斷她屬於細菌感染引起蜂窩性組織炎，需要將指尖切除。

醫生判斷她屬於細菌感染引起蜂窩性組織炎，需要將指尖切除。

至於為何會出現細菌感染，懷疑是做美甲時，不小心被割破手指，在傷口未癒合的情況下貼上假指甲所導致。

目前她已接受了2次手術，預料還要再開一次刀，仍未知何時可以出院。她提醒大眾美甲要小心：

我受到了創傷，沒人能想到做美甲竟然會失去了指尖。

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責任編輯：羅嘉欣

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