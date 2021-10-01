【維港觀光遊】觀光船東方之珠國慶首航可載近500人　金珠船務：已有新人查詢海上婚禮

▲ 觀光船「東方之珠」號今日啟航。（陳國峰攝）

金珠船務旗下觀光船「東方之珠」號今日（1日）啟航，明日起每日提供三班遊覽維港的航班。金珠船務商務總監李志剛指，雖然香港觀光船眾多，但「東方之珠」號的定位獨特，可舉辦不同活動和宴會，現時已有不少新人查詢船上婚禮的詳情，對未來營運感樂觀。

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記者今日（1日）試乘「東方之珠」號，由於船身較大，船隻運行時較一般渡輪穩定。船內分4層，登船後即會進入第一、二層的宴會廳，裝潢貼近一般婚宴場地。雖然宴會廳設備上可提供自助餐，但船公司表明現時疫情未止，暫時不會提供自助餐。第三和第四則是觀景層，可以360度欣賞維港景色，亦有酒吧提供雞尾酒。

金珠船務商務總監李志剛指，「東方之珠」號與一般觀光船定位不同，有大型宴會廳、音響及投影設備等，可以舉辦音樂會、發布會、婚宴等，不擔心與其他觀光船如水上的士「搶客」。

由明日（2日）起，「東方之珠」號每日將提供午後、黃昏、晚上3個航班，透過不同航線欣賞維港美景。成人票價由220元至300元不等、行程包括小食及飲品一份及攝影團隊拍攝相片一張。

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「東方之珠」號是一艘可載486名乘客的電力推進全回轉舵槳系統船舶，長64米，闊14.5米、共分4層。據官方介紹，東方之珠號是一艘可提供休閒觀光、婚宴餐飲、商務會議、旅遊包船、產品展示及發佈、舞台演藝、定制餐食、廣告合作等的高端旗艦遊船。

▲ 李志剛。（陳國峰攝）

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記者：陳梓蔚