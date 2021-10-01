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【消費券】陳茂波街頭派雪糕宣傳消費券　暫時未打算「加碼」

政治 17:38 2021/10/01

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財爺陳茂波繼上次到茶樓請茶客食蝦餃後，今日再到沙田請市民食免費雪糕。（陳茂波Facebook）

第二批消費券今日發放，財爺陳茂波繼上次到茶樓請茶客食蝦餃後，今日再次落區請市民食免費雪糕，他更親自在雪糕車上落手製作，吸引不少市民到場領取和拍照「集郵」！

陳茂波今日下午在社交網站上載短片，形容適逢今日是十一國慶和發放第二期消費券，特意購買雪糕跟市民分甘同樂，希望與大家一起慶祝節日、一起消費，一起振興經濟。

在片段中，陳茂波和雪糕車在沙田「快閃」出沒，他在職員指導下親自製作雪糕，向在場的街坊和市民派發，吸引不少家長帶同子女領取。

財爺其後更步出雪糕車，與在場市民直接交流和互動，他更抱起小朋友協助他領取雪糕。而不少市民亦把握機會，與司長合照「集郵」。

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他在短片中透露，自己小時候亦很喜歡吃雪糕，但就指自己在製作方面雪糕仍屬新手，要繼續努力。

而陳茂波下午見記者時，就被問到會否再發放消費券或「加碼」？他回應時表示，今次是第一次派發消費券，希望在農曆新年後，檢視經驗再作決定。他又形容目前市面氣氛好，又呼籲商戶提供多些優惠。

至於周三發表的施政報告會否再派錢？陳茂波僅稱，內容好豐富，大家到時留意。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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