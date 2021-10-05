【明星育兒】慳家一條毛巾用足12年　魏駿傑走出抑鬱身教女兒認真做事

▲ 女兒可以說是魏駿傑的命根，所有的心思都放在她身上。

最近經常在媒體露面的魏駿傑，正如他自己所說，都是因為有舞台劇《老公——你好悶呀！》上演，才頻頻接受訪問，平時他都想過一個普通人的生活。女兒可以說是魏駿傑的命根，所有的心思都放在她身上。是虎爸嗎？他說是超級無敵虎爸，但轉頭便說只是說笑而已。

我可以罵到她哭，但你問她：「全世界誰最錫她？」答案得一個。我拿到個平衡，所以個女仍然愛我。

或許愛的表現，正是因為魏駿傑為女兒做了很多東西，令她很感動。

自言是天才廚師的魏駿傑，笑言自己入錯行，家裏的午餐晚餐都由他一手包辦。「我識煮200個餸，我可以一、兩個月都不重覆。」他的廚房張貼了一張餸菜清單，怕選擇太多忘記煮這些餸菜給女兒食。咕嚕肉、麻婆豆腐對他來說，已經沒有挑戰性了。炸子雞、清湯牛腩、上湯或芝士龍蝦、椒鹽賴尿蝦，原來全部都手到拿來。

那次張之珏來我家吃飯，我煮了5個餸。無論我煮哪一個餸，Jessica已食了100次、200次，她每一啖入口，都仍然話好好味。張之珏說： 『看得出一個爸爸付出之後，女兒會怎樣回應。』

魏駿傑說他沒有學過烹飪。「其實個個都得，只要有愛便得。」他說煮餸就如砌Lego一樣，跟足一定可以。「我的工人姐姐就最幸福，不用煮餸，只是幫我切配料，但切得不好，都會給我罵，因為這樣會影響味道及觀感。」

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做好自己以身作則教女兒

有時魏駿傑都想偷懶一下，就好像最近忙於排戲，便問女兒不如去西貢食海鮮。

勝記是唯一一間我會去食的西貢食肆，其實已經年幾無食過，但女兒話，食幾千蚊一餐，咁浪費，不要去食了，於是，又要煮！

魏駿傑說女兒的節儉是來自自己的身教，「不要想『教』小朋友，做返自己就得啦！」魏駿傑隨手就可以細數他如何慳家。

我穿緊的衫，$78三件。這條打網球索汗的毛巾，就用了12年，無爛為何不要呢？她看到你咁慳家，自己為何要揮霍呢？

還有現代人經常換的手機，魏駿傑都是等到電話發熱，怕會爆炸，才會換個新的，還要換個平一點的。「因為Jessica真的很乖，我都想買東西給她。她的電話用了4年，我有問她，不如幫你換個新的。她說不要浪費，等升上中學先，還要Form 2才換，即是要等多兩年。」魏駿傑說自己不物質，因此女兒也不愛shopping購物，總勸爸爸不要買。

魏駿傑也想女兒學到做事認真，對功課、測驗、考試認真，並且要有責任感，不能遲到。

約人我永遠早半小時到，就好像2:30pm排戲，我2pm已企在導演後面，讓自己有時間get ready。

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演出舞台劇走出抑鬱

今年53歲的魏駿傑，答應張之珏參演《老公—你好悶呀！》，可以說是將魏駿傑從抑鬱自殺的邊緣拉回來。話說2019年的社會運動，已令他感到很沮喪，因為他不認同暴力事件。

開車送阿女返學，去到坪石，已經要返轉頭，因為街上有堵路，打電話返學校告訴老師，相信明天也返不到學。

之後緊接疫情發生，又未能返國內拍劇，很長時間未有疫苗，魏駿傑怕自己會染病，「那阿囡怎辦？」

超市8點開門，我就在門口排隊等開門，戴住口罩衝入去買五、六日的餸，那些肉多到好像世界末日咁，之後衝回家，困多5日，唔抑鬱才怪！

作為藝人，魏駿傑說很需要健身室。「健身室又關埋，我以往一周去三、四次，每次兩、三個鐘，但要我戴口罩做，就無心機，只是上天台跳下繩。」

魏駿傑說他很少失眠，但社會運動加疫情的夾擊，令他經常失眠，因為有自殺的念頭，才發現自己出現抑鬱的症狀。「幸好有個女，我落唔到手。」他打電話給醫生朋友，有給他建議：「做運動、看電影、出下汗！」「我做晒了，都是抑鬱！」「那上來拿藥吧！」吃藥後情況好一點，但不知是否有副作用，出現不正常的疲累、心情差、無胃口。

▲ 魏駿傑指張之珏與King Sir都無脾氣，如果時下年輕人能學習到，不保證會發達，但肯定會順利。（圖片：張之珏提供）

感激張之珏從垃圾桶執他回來

這時候，張之珏可以說是他的救星。雖然他遠在新西蘭，但不時會傳來一些相片給魏駿傑。訪問期間，魏駿傑說了不止一次要多謝張之珏。

我想起他以往的經歷（親人自殺），但仍然造就了今時今日的張之珏，他的經歷比我嚴重得多。我沒理由撐不下去，因為他都得。

86021這個演藝學院的學生號碼，縱使過了幾十年，魏駿傑今天仍然記得。「當年3,000幾人報名，我記得只是收了26個學生，我是第21個。經過3次面試，每次淘汰一批人，2,000人、1,000人到幾百人，我是過了第三輪，最後我的application form被人丟入垃圾桶。」正是張之珏將他的申請書從垃圾桶中執回來，向King Sir鍾景輝推薦。「其實這個靚仔，第日應該做到電視。」事實上，張之珏沒有看錯。

「由演藝學院到現在，他一直都教緊我，未停過，我很感恩有這個阿Sir。」他寄語年輕人，要以張之珏，還有King Sir作為榜樣，學習他們的無脾氣。

你只要接觸過他們便會明白，我真是佩服。無論世間上有幾多波濤洶湧、危機四伏，是擦身而過還是發生在他們身上，他們都能夠處之泰然，很厲害，我都在學習中。

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記者：何小雲