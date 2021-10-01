【運動意外】27歲女子花9千元上私人瑜珈班　被教練監生壓腿致粉碎性骨折

▲ 內地一名女子上私人瑜珈班被教練壓腿，導致粉碎性骨折。

都市人生活繁忙，不少人放工後都愛做瑜珈放鬆心神。內地一名女子日前花逾9,000元上私人瑜珈班，因動作不正確而被教練指導，上前幫她壓腿。期間突然傳出一聲脆響，女事主感到一陣劇痛，原來她的大腿骨竟被壓至粉碎性骨折，需立即入院做手術。目前事主因索賠問題，與瑜伽中心協商不果，正準備提出進一步法律起訴。

綜合內地媒體報道，安徽合肥一名27歲王姓女子喜歡做瑜伽，在今年8月花7,600元人民幣（約9,280港元），報讀一對二的私人瑜伽課程，總共20節課。豈料在上第一堂時，她就發生意外。

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王女士憶述，當日她做瑜伽「龍式動作」時，整個人跪在瑜伽墊上，右腳向前邁出一大步，保持髖部中正，左腿向後拉伸。期間因她的動作不正確，教練便上前進行輔助：

她當時幫我壓腿時，應該是向下用力過重，我就感到一陣劇烈的疼痛。

在王女士發出痛苦叫聲後，教練亦嚇了一跳，急忙將她送院治療。而經醫生診斷，她的左側股骨幹粉碎性骨折、移位明顯，需接受手術治療。

在留院治療16天後，王女士仍無法下床行走。她其後向瑜伽中心追討賠償，獲賠5萬元（約6.1萬港元），並獲退還課程費用。

但由於治療費用已花了5.6萬元（約6.8萬港元），再加上後續治療費用，以及因傷耽誤工作所造成的損失，王女士希望有更合理賠償，惟瑜伽中心卻不願再承擔任何費用。因此，王女士正準備委託律師起訴瑜伽中心，索取進一步賠償。

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責任編輯：羅嘉欣