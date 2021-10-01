【打擊毒品】警方大埔及沙田拘2男子　涉販毒及管有偽鈔

▲ 警方大埔及沙田拘2男子，涉販毒及管有偽鈔。（警方提供）

警方上月一連多日打擊毒品，拘捕2名男子，檢獲市值13.1萬元、約215.4克懷疑冰毒，及29張面值500港元劣質偽鈔。

警方自上月25日起展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）執法行動，其中大埔警區反三合會行動組於上月29至30日，分別於大埔及沙田區拘捕一名22歲及31歲男子，檢獲懷疑冰毒及劣質偽鈔。

上月29日，警方在廣福邨廣佑樓外截查一名形跡可疑的本地男子，在其身上檢獲157.7克懷疑冰毒，市值約為11萬元。22歲姓黎本地男子涉嫌販毒被捕，案件已於昨天（9月30日）在粉嶺裁判法院提堂。

在昨天（30日）凌晨，警方於沙田安睦街一帶發現一部可疑車輛，車上有一名形跡可疑的本地男子，截停搜查該男子，於其身上檢獲57.7克懷疑冰毒，市值約2.1萬元。亦搜出29張面值500港元的懷疑偽鈔。31歲姓朱本地男子涉嫌販毒及管有偽製紙幣被捕，案件將於明天（2日）在粉嶺裁判法院提堂。



警方強調會繼續進行打擊行動，以打擊三合會的收入來源。販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁。重申根據香港法例第200章刑事罪行條例第99條，任何人製造、行駛或藏有偽鈔，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐