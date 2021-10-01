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【十一國慶】國慶賽馬日投注額達16.32億元破歷年記錄　「聚才」勇奪國慶盃

社會 18:24 2021/10/01

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

國慶賽馬日開幕儀式於沙田馬場馬匹亮相圈舉行，中華人民共和國外交部駐香港特别行政區特派員公署副特派員潘雲東先生（前排左二）、香港賽馬會主席陳南祿先生（中央）、馬會副主席利子厚先生（前排左一）、董事、以及行政總裁應家柏先生（前排右二）一同為開幕儀式主禮。（馬會提供）

今年為中華人民共和國成立72周年，賽馬會今日（1日）舉行國慶賽馬日。賽馬會表示，國慶日全日投注額高達16.32億元，破歷年記錄，其次為2018年的15.05億元。

即看國慶賽馬日盛況：

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國慶賽馬日開幕儀式於沙田馬場馬匹亮相圈舉行，中華人民共和國外交部駐香港特别行政區特派員公署副特派員潘雲東、香港賽馬會主席陳南祿先生、馬會副主席利子厚、一眾董事、以及行政總裁應家柏一同為開幕儀式主禮。

開幕匯演於賽前進行，打頭陣為本地著名敲擊樂團《激鼓樂社》，以別具一格的表演方式，演奏慷慨激昂的鼓樂。及後，香港視障女高音藝術家蕭凱恩獻唱國歌及名曲《我和我的祖國》。

國慶賽馬日重頭戲國際三級賽國慶盃（1000米）於第8場上演，結果由大衛希斯訓練的「聚才」於巴度胯下勝出，並以54.96秒打破沙田草地1,000米級際賽紀錄。

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記者：曾卓鋒

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