黃錦星Instagram懷疑遭黑客入侵　國慶日帖文一度加入台灣旗幟

▲ 環境局局長黃錦星。（經濟日報資料圖片）

適逢今日是國慶日，不少政界人士紛紛在社交網站，發表帖文或上載相片慶祝。不過，環境局局長黃錦星今早在Instagram的國慶日帖文，竟然一度加入台灣青天白日滿地紅旗的表情符號（emoji）？

黃錦星透過新聞秘書表示，懷疑有黑客，已即時更改Instagram密碼。而有關帖文目前已被修改，刪走了有問題的emoji。

▲ 黃錦星帖文中的「#國慶日假期」hashtag字句後，一度加入青天白日滿地紅旗emoji。（網上圖片）

黃錦星今早約6時在Instagram，上載一張帶有晨光的海景相片，帖文寫上了「國慶日，長假期」字句，並加入多個hashtag，分別是「#國慶日假期」、「#國慶假期、「#國慶日」、「#國慶」、「#晨」、「#hk」、「#hkig」、「#hongkong」、「#香港」。

據網上圖片顯示，帖文中的「#國慶日假期」hashtag字句後，一度加入青天白日滿地紅旗emoji。

▲ 有關帖文目前已被修改，刪走了有問題的emoji。（網上圖片）

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