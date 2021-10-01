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黃錦星Instagram懷疑遭黑客入侵　國慶日帖文一度加入台灣旗幟

政治 19:12 2021/10/01

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熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

環境局局長黃錦星。（經濟日報資料圖片）

適逢今日是國慶日，不少政界人士紛紛在社交網站，發表帖文或上載相片慶祝。不過，環境局局長黃錦星今早在Instagram的國慶日帖文，竟然一度加入台灣青天白日滿地紅旗的表情符號（emoji）？

黃錦星透過新聞秘書表示，懷疑有黑客，已即時更改Instagram密碼。而有關帖文目前已被修改，刪走了有問題的emoji。

黃錦星帖文中的「#國慶日假期」hashtag字句後，一度加入青天白日滿地紅旗emoji。（網上圖片）

黃錦星今早約6時在Instagram，上載一張帶有晨光的海景相片，帖文寫上了「國慶日，長假期」字句，並加入多個hashtag，分別是「#國慶日假期」、「#國慶假期、「#國慶日」、「#國慶」、「#晨」、「#hk」、「#hkig」、「#hongkong」、「#香港」。

據網上圖片顯示，帖文中的「#國慶日假期」hashtag字句後，一度加入青天白日滿地紅旗emoji。

有關帖文目前已被修改，刪走了有問題的emoji。（網上圖片）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

撰文 : 傅流螢

國慶 Emoji 黃錦星 環境局 香港 黑客 台灣 Instagram 政治

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