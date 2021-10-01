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【好人好事】搭的士被找多900元　網民開貼尋司機退回款項獲激讚

社會 19:46 2021/10/01

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網民「WongYY」今日（1日）在Facebook群組發文，冀找到的士司機並將多找的錢退回給對方。（資料圖片）

相信很多人曾經試過搭的士時遭遇找少錢的經歷，惟近日有網民遭遇到有的士司機找多錢，故在網上發文，希望找到該名司機並將多出金額交回司機，以免對方今日「白做」。

網民「WongYY」今日（1日）在Facebook群組發文，指今日約下午4時30分由西貢白腊去青衣，的士車費為300元，她給予的士司機500元，理應找回200元，但回到家後發現司機找回1,100元，多了900元。

她指，可能是因為司機看錯1000元紙幣為100元，故找多錢給她，故希望找到名為「X小玲」的女的士司機，並將金錢退回給她，因不想她「白做」。

大批網民留言大讚「WongYY」的行為，更表示「好人有好報」；亦有人建議她可以打去西貢的士Call台找尋司機。

網民「WongYY」今日（1日）在Facebook群組發文，冀找到的士司機並將多找的錢退回給對方。（Facebook貼文截圖）

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記者：曾卓鋒

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