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【打擊走私】蕭澤頤率團往深圳晤廣東省公安廳及海警局　加強合作打擊走私活動

社會 21:40 2021/10/01

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蕭澤頤率領香港警方代表團前往深圳，與廣東省副省長及公安廳廳長王志忠和廣東海警局局長劉紹根會晤，打擊兩地走私活動。（資料圖片）

警務處處長蕭澤頤昨日（30日）率領香港警方代表團，與廣東省副省長、公安廳廳長王志忠及海警局局長劉紹根在深圳會面，加強與內地執法機關合作及情報交流，共同打擊走私犯罪集團。會上亦高度關注高級督察林婉儀因公殉職事件，即時成立專案小組調查案件。

會面上，兩地同意在策略、戰術及行動方面加強打擊受三合會操控的走私犯罪集團。

在策略層面，廣東省公安廳將與香港警務處緊密聯繫，共同研究提升人員安全、裝備效能、訓練交流和行動效率；在戰術層面，廣東海警局與水警總區會加強合作及情報交流；在行動層面，兩地會進一步加強執法，採取聯合行動，全方位打擊犯罪集團。

另外，雙方亦將全力打擊走私集團的人員招募、船隻改裝、凍肉儲存、資金來源及犯罪得益，以及加快相關走私船隻及工具的移交。

出席會晤的香港代表包括刑事及保安處處長周一鳴、助理處長（保安）陳東、有組織罪案及三合會調查科及水警總區的主管和負責聯絡事務的人員。

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責任編輯：余思嵐

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