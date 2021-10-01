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【大灣區】內地提4舉措支持港澳青年在大灣區就業創業

政治 21:35 2021/10/01

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內地提出4舉措，支持港青在大灣區就業創業。（資料圖片）

為支持港澳青年在大灣區就業、創業。內地人社部、財政部、國家稅務總局和港澳辦今發布意見文件，從4方面進一步完善港澳青年到大灣區就業創業。包括，提供創業培訓、諮詢輔導等「一條龍」創業服務。

（1）擴闊就業渠道，配合港府大灣區青年就業計劃，增加更多現代產業企業職位，繼續做好港澳青年參加大灣區事業單位公開招聘。又允許符合條件的港澳青年到內地基層地區參與「三支一扶」，即是支持教育、農業、醫療和扶助鄉村振興的工作。

（2）支持創新創業，為港澳青年提供一條龍的創業服務，包括具針對性的創業培訓、諮詢輔導、跟蹤扶持以及成果轉化等。並按規定落實稅收優惠、創業擔保貸款及利息補貼、場地支持等扶持政策。

（3）提升就業能力，為港澳青年提供高質量技能培訓，按規定給予職業培訓補貼，引入一批在大灣區就業的港澳人士，擔任職場導師，通過精細化職業指導，提升職場適應能力，鼓勵大灣區企業為港澳青年提供實習職位。

（4）優化就業服務，允許失業港澳青年在常住地、就業地、參保地享受政策諮詢、職業指導介紹等服務，並支持引入港澳社會服務機構，參與上述服務。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：林曉君

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