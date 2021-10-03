【聲夢傳奇】炎明熹壓力大不敢跟家人講　Gigi擔心學業盼能考好DSE

▲ 炎明熹視唱歌為最大目標。

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）率先其他學員推出單曲，處女作《真話的清高》口碑不俗，原先對歌曲反應極擔心的Gigi放心下來。放下《聲夢》明星光環，炎明熹其實也是平凡的中學生，自言讀書天份不高的她，當下最煩惱的事，是如何收拾心情考明年的DSE。

暑假過後，炎明熹再度拿起背包上學，雖然現時已多添了歌手的身份，Gigi自感上學時也沒有特別分別，最困擾是如何在課餘安排時間去表演及做宣傳。

▲ 炎明熹在課餘時間宣傳。（攝影：黃建輝）

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跟同學沒隔膜

談到學校生活，Gigi顯得雀躍。「我是沒有甚麼變，仍然只會跟幾個相熟的朋友玩，好少跟其他不熟的同學交流，因為我平時返學都是面無表情，初上中學時，大家以為我是好高冷的學霸，但熟絡了便知我癲癲哋。有時師妹會上來找我簽名，我也是沒甚麼表情，好驚別人以為我好cool沒禮貌，其實我只是太內向，不知用用甚麼表情。」

炎明熹稱比賽以來，在學校都是支持自己的人多，既沒有聽過負評，也未見跟同學有隔閡。「可能讀女校，我覺得每個人都對我很好，無論老師、校長以至校工都很有鼓勵我，關心我比賽進度。」

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反而她更緊張的是學業，因自覺沒讀書天份，明年考DSE，坦言都擔心。「尤其數學是我最差的科目，由細到大都不好，就算專心上堂，都會感到追不上，唉，好煩惱，只好順其自然，家人也是叫我盡力就好，以前沒有目標會很緊張，現在有了唱歌這條路，就希望努力做好這個目標。」

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炎明熹個人首支單曲《真話的清高》，是她首次入錄音室作品，Gigi慶幸公司及已為她選好方向，她只需努力把作品唱好。談到歌詞部分，Gigi不諱言較理解，需要監製及詞人準備好解讀。

她對歌曲的理解是：「歌曲講男女感情是要互相信任，否則就很難持續，所以主題是誠實。」

跟家人隱瞞壓力大

Gigi自言，小朋友都會被家長教導不能說謊，到漸漸長大，才知甚麼叫善意的謊言。「小學時試過有次放學，同學叫我去她家裡看貓，那時只覺好玩，沒問家人就去了，直至晚上他們因太擔心去了學校查找，之後知道我去了同學家玩，都很憤怒，現在回想確是做得不對，太沒有交帶。」

Gigi坦言由細到大算十分聽話，覺跟從家人意見是最好。「因我不懂得拿主意，家人不會十害你，跟從他們意見便最好，或者自己之後再作分析，便可以避免行冤枉路。」

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那她有沒有向家人講過美麗的謊言？Gigi點頭：「《聲夢》的壓力真是非同凡響，比賽期間看到別的學員不斷進步，自己卻像原地踏步，有一刻很崩潰，生了很多暗瘡，全是壓力所致，但沒怕家人擔心，沒跟他們講，直至差不多比賽尾聲，真的感到再不能壓抑，才跟他們談出心底話。」

Gigi很感謝姑丈姑母很用心為她排解壓力，知她睡不好，便買了很多保健品幫助入眠好令她專心比賽。因此她摘冠一刻，在台上感觸落淚，一方面是掛念內地的父母，另外也因為所有壓力像全部釋放，情緒再也控制不住。

▲ Gigi希望把唱歌放首位。

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未敢談情說愛

自言不想辜負家人厚望，因此她很希望把唱歌的興趣做到最好，也視為當下的目標。正值少女情懷的她，卻不敢渴求拍拖。

她已早熟的語調說著：「以前同學個個都講這話題（愛情），令自己都多少有憧憬，我是小學六年紀已試過暗戀，那時家裡很多親戚會來我家，我特別喜歡跟許多大哥哥玩，就好自然會有幻想，不過隨著長大，又要花時間去學唱歌，現在也沒心思去想戀愛了。」為了最愛的唱歌，炎明熹已選了她的人生方向。

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髮型：Bluedy Wong@Base 8 salon

化粧：King Yip@KingsMakeup

記者：區家歷