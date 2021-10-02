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【美魔女】黎姿與親人慶祝50歲生日　Gigi：家人陪伴永遠是最珍貴的禮物

娛樂 10:58 2021/10/02

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黎姿與家人一起慶生。

昨天（10月1日）是黎姿（現名馬黎珈而）的50歲生日，一向十分重視家庭的黎姿，每年生日正日都必定與家人度過，今年也不例外。

昨晚，黎姿在個人社交平台上載與丈夫、父母、弟弟，以及3個女兒一同慶生的照片，十分溫馨。同時，她亦感性地寫道：

從小到現在，每年生日都會跟家人一起過，今年也不例外。家人的陪伴永遠是最珍貴的禮物，很慶幸有他們愛錫我，一直以來家人都是我最強大的後盾。

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黎姿又具智慧地表示，不少女士或對年紀增長有所恐懼，她卻有另一體會：

長大一歲了，少不免會感嘆歲月飛逝，特別是女士們，面對年紀增長總會有各種慨嘆、恐懼、抱怨⋯⋯我當然非常明白，但很多時候我反而會逆向思考，覺得成長是個「獲得」的過程，不單只豐富了我的閱歷，讓我勇於面對新嘗試及挑戰，也教曉我要加倍愛惜身邊所有人和事物，感恩地過好每天。

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接著她表示欣然接受年歲的增長：

不知道這算不算是阿Q精神呢？我還是喜歡豁達面對年齡的加持，所以不管到了幾多歲，每年生日我仍然會興奮地告訴大家：我又長大一歲了！

最後黎姿感恩地稱：﹁家人和朋友們的祝福我全部收到了，謝謝大家送給我一個難忘的生日🥰」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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