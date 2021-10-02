【水警殉職】鄧炳強批評有人發布嘲諷殉職女警言論　哽咽斥冷血無人性　

▲ 鄧炳強批評有人發布嘲諷殉職女警言論。（資料圖片）

水警高級督察林婉儀日前於反走私行動中殉職，保安局局長鄧炳強對於有人於社交平台發布改編歌曲涉嘲諷殉職女警表示憤怒，「我都唔知香港幾時變為一個咁冷血嘅地方」。對於有紀律部隊人員涉於網上留言嘲諷事件，鄧炳強說涉事人員已停職。

殉職高級督察林婉儀加入警隊14年，曾搗破多宗走私案，詳情即看：【下一頁】

鄧炳強今早出席港台節目《星期六問責》時批評有人於社交平台改曲諷刺殉職女警，認為是「無人性」，認為不論政治理念，都不應該挖苦遇難事件。對於有紀律部隊人員被指涉在網上留言「嘲諷」林婉儀，鄧炳強說非常遺憾及憤怒，認為紀律部隊人員更應設身處地想，質疑涉事人員是否仍有服務市民的初心，當局會調查事件是否涉刑事成分，並作紀律調查。

鄧炳強又說，國安法實施一年成效比想象中好，指出「大老虎」黎智英等人被捕，其媒體準備清盤，社會回復相對平靜。他又重申，會盡快就《基本法》第23條立法，會在間諜罪方面做得更仔細，亦會考慮將煽動罪納入第23條。

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記者：黃悅晴