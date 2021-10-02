  • 31°C
香港時間 : 20211002日 (週六) 12:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【水警殉職】鄧炳強批評有人發布嘲諷殉職女警言論　哽咽斥冷血無人性　

社會 11:34 2021/10/02

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

鄧炳強批評有人發布嘲諷殉職女警言論。（資料圖片）

水警高級督察林婉儀日前於反走私行動中殉職，保安局局長鄧炳強對於有人於社交平台發布改編歌曲涉嘲諷殉職女警表示憤怒，「我都唔知香港幾時變為一個咁冷血嘅地方」。對於有紀律部隊人員涉於網上留言嘲諷事件，鄧炳強說涉事人員已停職。

殉職高級督察林婉儀加入警隊14年，曾搗破多宗走私案，詳情即看：【下一頁】

鄧炳強今早出席港台節目《星期六問責》時批評有人於社交平台改曲諷刺殉職女警，認為是「無人性」，認為不論政治理念，都不應該挖苦遇難事件。對於有紀律部隊人員被指涉在網上留言「嘲諷」林婉儀，鄧炳強說非常遺憾及憤怒，認為紀律部隊人員更應設身處地想，質疑涉事人員是否仍有服務市民的初心，當局會調查事件是否涉刑事成分，並作紀律調查。

鄧炳強又說，國安法實施一年成效比想象中好，指出「大老虎」黎智英等人被捕，其媒體準備清盤，社會回復相對平靜。他又重申，會盡快就《基本法》第23條立法，會在間諜罪方面做得更仔細，亦會考慮將煽動罪納入第23條。

健康台影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【打擊走私】警方一連多日反海上走私　拘85人檢2艘涉嫌非法改裝快艇
22:35 2021/09/28
【打擊走私】警方一連多日反海上走私　拘85人檢2艘涉嫌非法改裝快艇
【打擊走私】蕭澤頤率團往深圳晤廣東省公安廳及海警局　加強合作打擊走私活動
21:40 2021/10/01
【打擊走私】蕭澤頤率團往深圳晤廣東省公安廳及海警局　加強合作打擊走私活動
【水警失蹤】跨部門搜救執勤墮海女警　涉事海域曾有3名海關殉職　
14:03 2021/09/25
【水警失蹤】跨部門搜救執勤墮海女警　涉事海域曾有3名海關殉職　
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
12:06 2021/09/27
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
【疫苗接種】當局指安排院友接種科興不存「施壓」　社區組織憂院舍強迫打針
11:34 2021/10/01
【疫苗接種】當局指安排院友接種科興不存「施壓」　社區組織憂院舍強迫打針
【防疫措施】澳洲下月起放寬部分省份隔離措施　已打新冠疫苗國民只需居家隔離7日
11:58 2021/10/01
【防疫措施】澳洲下月起放寬部分省份隔離措施　已打新冠疫苗國民只需居家隔離7日
【新冠疫苗】今日僅1.56萬人打針　全港累計66.8%人口已打首針
21:23 2021/10/01
【新冠疫苗】今日僅1.56萬人打針　全港累計66.8%人口已打首針

你可能感興趣

【打擊走私】警方一連多日反海上走私　拘85人檢2艘涉嫌非法改裝快艇
22:35 2021/09/28
【打擊走私】警方一連多日反海上走私　拘85人檢2艘涉嫌非法改裝快艇
【打擊走私】蕭澤頤率團往深圳晤廣東省公安廳及海警局　加強合作打擊走私活動
21:40 2021/10/01
【打擊走私】蕭澤頤率團往深圳晤廣東省公安廳及海警局　加強合作打擊走私活動
【水警失蹤】跨部門搜救執勤墮海女警　涉事海域曾有3名海關殉職　
14:03 2021/09/25
【水警失蹤】跨部門搜救執勤墮海女警　涉事海域曾有3名海關殉職　
國安法 鄧炳強 保安 煽動罪 紀律部隊 媒體 政治 保安局 香港 服務

最高瀏覽

【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
12:45 2021/10/01
【恐怖車禍】女司機隧道落車遭後車猛撞夾殺　12歲女兒全程目擊媽媽慘死
【銀髮女神】迎來60歲生辰撰長文抒發感受　葉蒨文銀髮造型慶登六：我享受優雅地變老
17:45 2021/10/01
【銀髮女神】迎來60歲生辰撰長文抒發感受　葉蒨文銀髮造型慶登六：我享受優雅地變老
【藍嬰綜合症】家長嫌奶粉「熱氣」轉用蔬菜水沖奶　初生嬰亞硝酸鹽中毒患「藍嬰綜合症」
16:21 2021/10/01
【藍嬰綜合症】家長嫌奶粉「熱氣」轉用蔬菜水沖奶　初生嬰亞硝酸鹽中毒患「藍嬰綜合症」