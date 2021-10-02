【疫苗接種】曾浩輝稱推展疫苗接種工作遇瓶頸　院舍長者接種率低成「定時炸彈」　

▲ 曾浩輝稱推展疫苗接種工作遇瓶頸。（資料圖片）

社會福利署於10間安老院舍開展先導計劃，為所有「合適及不反對接種」院友接種科興疫苗，如院友家屬不贊成接種，須簽署文件，以提供原因及確認了解不接種風險。疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝表示，計劃並非強迫長者接種，只是提供便利，讓院友聽取醫生見解後，協助長者及家屬做明智決定。

曾浩輝今日（2日）於一個電台節目中表示，目前本港長者的接種率比例偏低，80歲以上只有15%人已接種疫苗，形容推展疫苗接種工作遇上瓶頸。他指出，安老院舍在疫情下是「重災區」，香港在第二、三波疫情時，亦曾出現院舍爆發，因此院舍接種率低是「定時炸彈」，一旦出現爆發就會很嚴重。曾浩輝認為，部份長者可能對疫苗有錯誤理解，例如先入為主以為患有慢性病就不適合打針。

至於本港院舍是否可以放寬探訪安排，曾浩輝表示，不少西方國家的院舍長者接種率逾9成，惟本港院舍院友接種率較低，他呼籲如果想院舍長者「無咁淒涼」，完全無社交活動，應從提升接種率著手。

曾浩輝又表示，本港目前採取「清零」的策略較可取，可保障市民健康，又說如病毒再變種，疫苗未必有效，與病毒共存的風險很大。

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責任編輯：黃悅晴