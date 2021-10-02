【移民英國】網上拍片呻移居唔簡單被網民圍攻　林子博認衰解釋誤會：反面教材

▲ 移民英國網上拍片呻唔簡單被網民圍插，林子博逐點解釋順道「搲撈」。

前TVB娛樂台主播林子博經歷喪妻之痛後，今年8月帶著一對子女移居英國，更開設Youtube頻道「子博在英國」分享在當地的經歷。

但因為還未找到定居的住所，以及未為一對子女辦理入學手續，加上林子博的一句「原來真係唔簡單」而遭網民圍攻，指他未「做功課」便出發影響子女。子博近日上載新片，就種種負評逐一解說。

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▲ 子博到達當地後一個月，開設自家YouTube頻道。（影片截圖）

林子博被斥移民欠計劃

林子博在8月帶同一對分別16和12歲的子女移民英國，早前更開設了YouTube頻道「子博在英國」，在第一條影片中，他承認自己準備不足，所以到埗一個月仍未找到租住單位，亦因為未有住址證明的關係，未能為子女辦理入學手續：「好多事情並非想像般簡單。」

影片出街後有不少傳媒轉發報導，有網民對子博和一對子女給予打氣的說話，但同時大批網民圍攻子博，日前他上載頻道第二條影片，內容就著個被圍攻的話題作回應。

林子博逐一讀出網民的留言，包括斥責他「無做功課」、害到小朋友等等。

▲ 子博經歷喪妻之痛後，帶著一對子女過活。（Facebook圖片）

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認屬反面教材

子博直言自己不介意被網民鬧，因為他會聽從各位的意見，但呼籲大家不要在報道底下留言，應該要訂閱他的頻道並在影片下給予意見，而非常進取的子博在影片中先後多次呼籲大家要訂閱他的頻道。

及後他又讀到有網民留言：「邊有人唔做research就走，去旅行咩？唔做功課！」子博回應表示「報喜不喜憂」是件容易的事。

但他公開「認衰」：「大家當睇個傻佬撞板，如果我只講順利的事情，只會令更多人更無準備嘅人過來，如果有人睇我撞板從而學精了都好，當教育電視咁睇。」

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他又解釋自己希望與家人到埗後，親身感受過當地環境再決定最後的定居點，之後再慢慢講教育的事，即使晚個一年半年再入學也不遲：「學習是條漫長人生路，希望大家可以高抬貴手。」接著再宣傳他的頻道：「鬧還鬧，記得訂閱，等我可以拍更多反面教材，做明燈指引你道路。」

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▲ 中秋前夕子博在英國幫朋友整月餅。（Facebook圖片）

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拍片分享近況

有網民質疑子博與移民公司合作，先營造移民困難重重的假象，最後得到移民公司的幫忙解決所有難題，順道賣廣告，子博間接否認：「各位移民公司如果有興趣可找我傾，我價錢相宜。」

提到他可會為電視台拍攝地實況，他又趁機呼籲：「都唔錯，大家可以找我拍《子博英國生活特輯》，幫補一下生活費。」他透露其實自己亦非全無準備，早在出發英國前已透過視像會議見工，並於今個月式開工，而下條影片將會分享新工的內容。

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